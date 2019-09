Dời lịch V-League, đội tuyển Việt Nam rộng cửa chuẩn bị cho World Cup

Dồn toa lượt 25 và 26

Sau 3 tiếng đồng hồ họp vào chiều qua, VFF và VPF đã đồng ý dời lịch thi đấu V-League vòng 25 ngày 6.10 đến sau đợt trận vòng loại World Cup 2022 (tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 10.10 và Indonesia ngày 15.10). Cụ thể vòng 25 sẽ được thi đấu vào ngày 19.10 còn vòng 26 là 22.10 hoặc 23.10 (lịch cũ là 19.10).

Việc V-League phải “dồn toa” sẽ kéo theo sự thay đổi cả lịch thi đấu hai trận bán kết, chung kết Cúp quốc gia và trận play-off. Lịch điều chỉnh này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có đến hơn 2 tuần chuẩn bị sau khi lượt đấu 24 kết thúc vào cuối tuần này. Đồng thời cũng sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội như Quang Hải , Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên... lấy lại sức khỏe , chuẩn bị cho trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10.10.

Đỗ Hùng Dũng giải thích vì sao Việt Nam hòa Thái Lan

Chuyện dời lịch V-League này là tất yếu vì trên thực tế bộ mặt của đội tuyển quốc gia rất quan trọng, không thể có sự chuẩn bị hời hợt và “ép” HLV Park Hang-seo là không còn đường lùi như tuyên bố trước đây. Việc lùi lịch như Thanh Niên từng phân tích trong 2, 3 số báo liên tiếp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tập trung U.22 Việt Nam cho SEA Games.

Không cần Quang Hải, Văn Hậu, U.22 Việt Nam vẫn thắng dễ U.22 Trung Quốc

Vì việc dồn toa vòng 25, 26 chỉ là “tịnh tiến” bán kết Cúp QG xuống đá ngày 27.10, trận chung kết Cúp QG (nếu có Hà Nội) trong trường hợp Hà Nội không vào chung kết AFC Cup sẽ đá vào 31.10, còn nếu Hà Nội vào đến trận tranh nhất nhì AFC Cup thì dời trận chung kết Cúp QG đến 6.11 cũng chẳng ảnh hưởng gì đến SEA Games.

Tuyển quốc gia sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho 2 trận đại chiến Độc Lập

Hà Nội đón cúp vô địch ở đâu ?

Hiện CLB Hà Nội đang 49 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng, hơn 7 điểm so với đội đứng thứ 2 là TP.HCM. Hà Nội dù có bất kể tỷ số nào trên sân Vinh sẽ vô địch trước 2 vòng nếu TP.HCM không thắng được Sài Gòn trên sân Thống Nhất ở vòng 24 V-League. Nếu TP.HCM thắng thì Hà Nội vẫn vô địch nếu thắng SLNA, còn nếu đội bóng thủ đô hòa thì sẽ đợi đến vòng 25 ngày 19.10 gặp Quảng Nam trên sân nhà không khán giả để chỉ cần thêm 1 điểm là vô địch sớm trước 1 vòng.

"Hà Nội chưa nghĩ về chức vô địch"

Lãnh đạo đội Hà Nội cho hay: “Chúng tôi không dám chủ quan mà phải nỗ lực từng trận để không gặp sơ sẩy. Trong trường hợp vận may đến trước, Hà Nội cũng không thể ăn mừng trên sân Vinh mà phải chờ đến 2 vòng cuối. Nhưng với án phạt treo sân, việc ăn mừng tại sân Hàng Đẫy là không thể vì không có khán giả, ăn mừng sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng tôi muốn có sự chứng kiến của khán giả, bởi như vậy chức vô địch mới thực sự hoàn hảo”.

Hà Nội sẽ vô địch sớ nên phương án đón Cúp đang tính một cách khả thi Vy Khánh

Hà Nội đang tính đến phương án, nếu vô địch vẫn tổ chức ăn mừng ở sân Hàng Đẫy ngay lượt 25 gặp Quảng Nam bằng cách mở cửa tự do cho khán giả vào sân sau trận. Dù biết phương án này khá mạo hiểm vì vấn đề an ninh, an toàn khó đảm bảo, nhưng Hà Nội sẽ tính toán chặt chẽ công việc này vì trong thâm tâm họ vẫn muốn nếu được chia sẻ niềm vui với người xem và tổ chức rước cúp trên sân nhà vẫn có ý nghĩa hơn là trên sân khách.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng tính đến phương án có thể sẽ ăn mừng tại sân Cửa Ông sau trận gặp Than Quảng Ninh ở vòng 26 và có thể sẽ làm lễ rước cúp xung quanh Hà Nội sau đó một ngày.