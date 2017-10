Đội Man City sẽ được thưởng thức giọng hát Mỹ Tâm tại sân Mỹ Đình

(TNO) Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ có 'show' tại sân Mỹ Đình vào đúng ngày diễn ra trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Manchester City.

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ có buổi trình diễn tại sân Mỹ Đình vào ngày 27.7 - Ảnh: Nguyên Nguyễn Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ có buổi trình diễn tại sân Mỹ Đình vào ngày 27.7 - Ảnh: Nguyên Nguyễn

Với mong muốn tạo ra một không khí thực sự sôi động trước khi trận đấu chính thức khởi tranh vào 20 giờ ngày 27.7, SHB và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức một Chương trình ca nhạc đặc biệt phục vụ người hâm mộ đã đến sân. Trong đó có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam hiện nay như Mỹ Tâm, Dương Hoàng Yến, Minh Quân, Ngọc Anh, Nhóm MTV và vũ đoàn.



Từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 45, chương trình ca nhạc hấp dẫn và sôi động sẽ được “dẫn dắt” bởi MC nổi tiếng Phan Anh. Nhóm MTV sẽ trình diễn các ca khúc như “Yêu đời”, “We are the Champions” sẽ được biểu diễn cùng vũ đoàn.



Ca sĩ Dương Hoàng Yến với bài hát “Đường đến đỉnh vinh quang”, Minh Quân với “Niềm tin khao khát”, “Tôi yêu bóng đá” sẽ khuấy động cầu trường. Đặc biệt, trước giờ bóng lăn ít phút, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ trình bày chuỗi ca khúc nổi tiếng “Niềm tin chiến thắng”, “Niềm tin” cùng vũ đoàn và Nhóm nhảy hip hop.



Trong thời gian giải lao trước hiệp 2 của trận đấu, ca sĩ Ngọc Anh sẽ mở đầu bằng ca khúc “Một ngày mới”. Tiếp đó, SHB sẽ mở thưởng chương trình “Bốc thăm may mắn điện tử” tại đường piste khu trung tâm khán đài A.



Trận đấu với Man xanh sẽ rất khác với những trận đấu giao hữu trước đó của đội tuyển Việt Nam bởi sau 90 thi đấu vào ngày 27.7, nếu kết quả vẫn hòa thì hai đội sẽ đá penalty để phân định thắng thua.



Hiện tại danh sách đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được công bố nhưng đội sẽ tập trung vào ngày 24.7, một ngày sau khi lượt đấu 18 V-League khép lại. Một lãnh đạo VFF cho biết, sở dĩ HLV Miura chưa thể tiết lộ 23 cầu thủ được triệu tập lần này vì để họ toàn tâm toàn ý thi đấu cho CLB của mình ở vòng 18.

Trung Ninh