Đội tuyển bóng đá nữ VN trẻ hóa mạnh mẽ!

Sẽ có một cuộc cách mạng thật sự khi HLV Trần Vân Phát đã mạnh dạn triệu tập một loạt những nhân tố mới mà theo ông: “Đây là thời điểm thích hợp nhất để trẻ hóa đội hình. Đội tuyển nữ VN cần phải hướng tới tương lai là kỳ SEA Games tiếp theo cùng nhiều giải đấu quan trọng khác”.

So với danh sách của đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Olympic London, đội sẽ vắng mặt tiền vệ Vũ Thị Huyền Linh, Đỗ Thị Yến. Hai cô gái Hà Nội này không còn thực sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV trưởng. HLV Phát cũng loại hậu vệ Bùi Thị Lan (Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Thị Hạnh (Than Khoáng sản VN). Hậu vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Nga cũng sẽ không có tên vì lý do riêng: Cô sẽ lập gia đình vào thời gian tới.

Nhưng một sự vắng mặt gây hụt hẫng cho nhiều người là trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh. Chị đã có hơn 10 năm cống hiến cho đội tuyển nữ, là nhân vật quan trọng của CLB nữ Hà Nội và năm ngoái, chị đã được nhận Quả bóng đồng VN. Ở SEA Games 25, Ngọc Anh đã góp công không nhỏ vào tấm huy chương vàng của đội nữ VN. Còn ở giải vô địch quốc gia cách đây chưa lâu, Ngọc Anh vẫn đạt phong độ rất tốt. Nhưng quá bất ngờ khi Ngọc Anh đã bị gạch tên.

VFF cũng choáng váng với quyết định này nên cũng đã khéo léo can thiệp nhưng chỉ nhận được lời từ chối kiên quyết từ HLV Trần Vân Phát. Ông khẳng định lại một lần nữa rằng, không có thành kiến gì với Ngọc Anh nhưng ông muốn đội tuyển của mình có luồng sinh khí mới!

Ông Trần Vân Phát chỉ giữ lại bốn cựu binh đã từng thi đấu tại SEA Games gồm: Thủ môn Kiều Trinh, tiền vệ Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn.

Đội có thêm 8 cầu thủ trẻ được chọn từ đội U.19 VN và các CLB đã thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia: Trịnh Thị Huệ, Trương Thị Kiều, Phùng Thị Nhung, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Mai Liễu, Trần Thị Thu, Phạm Thị Hằng.

Đội sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 5.9 tới và VFF đang dự định sẽ đưa đội đi Trung Quốc tập huấn. HLV Trần Vân Phát quả quyết, mục tiêu của VN là đoạt huy chương vàng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Lan Phương