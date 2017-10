 Đội tuyển có quá nhiều vấn đề

VFF Cup 2012 đã giúp đội tuyển bóng đá VN vỡ ra nhiều vấn đề, nếu không kịp chấn chỉnh thì việc giành thành tích cao tại AFF Cup là cực khó.

Thiếu thủ lĩnh

Điều mà mọi người dễ dàng nhận thấy khi xem tuyển VN đá là đội không có người cầm trịch lối chơi. Sau khi Minh Phương, Tài Em giã từ đội tuyển, gần như không có gương mặt nào đủ sức thay thế. Khi Tấn Tài không bị chấn thương, vai trò dẫn dắt trục giữa cũng như xương sống của cả đội được HLV Phan Thanh Hùng dành cho anh. Nhưng thực tế, Tấn Tài chưa toát lên được vai trò của người điều phối. Anh chỉ chơi cần mẫn như một con ong thợ. Sau đó, Trọng Hoàng cũng được BHL đội tuyển thử nghiệm trong vai nhạc trưởng, nhưng tiền vệ của SLNA chưa có cái đầu đủ lạnh để chỉ huy trung tuyến. Anh vào bóng đôi lúc quá quyết liệt và hay phạm lỗi, không phù hợp với vai trò một thủ lĩnh, ngược lại rất dễ dẫn đến mất mát mà bài học từ chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Singapore tại AFF Cup 2 năm trước đã khiến tuyển VN suýt phải trả giá.



Trọng Hoàng giữa vòng vây hậu vệ Lào, nhưng anh chưa cho thấy tố chất thủ lĩnh - Ảnh: Khả Hòa

Những nhân tố khác như Thành Lương, Vũ Phong thực sự đá hay ở biên, kéo vào giữa cũng không cho thấy phẩm chất của một nhạc trưởng. Trong khi đó, niềm hy vọng đến từ Đà Nẵng là Phan Thanh Hưng lại sa sút bất thường, nhiều khi rất dũng mãnh nhưng đôi lúc chơi như mơ ngủ, khiến khó có thể kỳ vọng nhiều ở anh. Việc HLV trưởng Phan Thanh Hùng chọn bộ đôi ở Hà Nội T&T là Cao Sỹ Cường và Ngọc Duy ở tuyến này xem ra thừa thãi, vì cả hai cho thấy chưa đủ đắng cấp chơi ở tuyển. Sỹ Cường chỉ chơi tốt ở CLB, việc lên tuyển vài lần trước đây chỉ là con số 0 tròn trĩnh, còn Ngọc Duy chưa đủ độ quái để trụ lại ở tuyến này. BHL đội tuyển nên mạnh dạn gạch tên 2 cầu thủ này để chọn 1 cầu thủ khác có phẩm chất thủ lĩnh tăng cường vào. Nếu được, có thể tận dụng những người có kinh nghiệm từng chơi tốt ở tuyển như Minh Châu - người từng vô địch AFF Cup cùng với Tài Em, Minh Phương, sẽ giúp trục giữa đội tuyển có nhiều chọn lựa hợp lý và thêm chắc chắn.

Công, thủ đều khiếm khuyết

Nhìn vào thế thủ của đội tuyển, không thể không lo ngại. Cho dù Minh Đức có quay lại, nhưng tìm người đá cặp tốt với anh ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ rất đau đầu. Ba cầu thủ mà ông Hùng kỳ vọng là Đình Luật, Gia Từ và Văn Biển đều chưa đạt yêu cầu. Đình Luật chơi rất “cứng” và hay phạm sai sót, Gia Từ quá non, còn Văn Biển không phải là một trung vệ đúng nghĩa. Chỉ có Châu Lê Phước Vĩnh là tương đối tốt nhưng hậu vệ người Đà Nẵng này lại hay bị chấn thương. Do vậy, BHL đội tuyển nên tìm thêm ít nhất một trung vệ có kinh nghiệm để tăng cường. Thiết nghĩ khi mà Phước Tứ không thể trở lại thì Trần Chí Công nên là giải pháp. Hậu vệ người Bình Dương này từng lên tuyển nhiều lần và chơi không đến nỗi nào. Còn ở 2 biên thật sự rất nguy vì nhiều thử nghiệm của ông Hùng cho thấy chưa ai đủ sức làm quên Huỳnh Quang Thanh và Đoàn Việt Cường. Trường hợp của Việt Cường rút khỏi đội tuyển trước đây nên xem xét lại, nếu đúng là vì những lý do cá nhân không nghiêm trọng thì nên cho hậu vệ này một cơ hội. Bởi những con bài như Hồng Tiến, Đình Đồng chơi quá cầu toàn, không tạo được niềm tin. Tương tự bên phải Văn Phong hay Âu Văn Hoàn cũng mang lại nhiều lo lắng do thiếu ổn định. Tại sao Long Giang, một hậu vệ phải chơi khá tốt của Navibank Sài Gòn và có thâm niên chơi cho đội U.23 không được chú ý? Lý do BHL đưa ra về tầm vóc của Giang xem ra khó thuyết phục vì anh còn cao hơn cả Văn Hoàn và không thấp hơn Hồng Tiến, Đình Đồng.

Ở vị trí thủ môn, cách bắt bóng của Bùi Tấn Trường mang đến sự hồi hộp vì anh “đùa” với bóng nhiều quá. Ở cương vị người giữ thành, đó là điều tối kỵ. Sự an toàn và chắc chắn bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, trong khi Tấn Trường lại chơi theo kiểu khinh suất như thế. Chúng ta đâu thiếu thủ môn giỏi. Mạnh Dũng (Vissai Ninh Bình) là trường hợp nên tính đến.

Trên hàng tiền đạo, Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải là 3 mũi nhọn xuất sắc. Nếu họ kịp hồi phục và có phong độ tốt thì AFF Cup sắp tới có thể yên tâm. Nhưng tình trạng chấn thương liên miên của những cầu thủ này buộc BHL nên có thêm một tiền đạo thực thụ thứ tư, hoặc là sử dụng Văn Quyết. Bởi Quyết cho thấy anh chơi không phù hợp khi đặt ở vai trò tiền đạo cắm. Anh Đức với thể hình cao to và sức càn lướt mạnh mẽ tuy đôi lúc là “chân gỗ” nhưng có thể làm tường tốt cho tuyến sau, biết di chuyển tạo nhiều khoảng trống và cũng từng lên tuyển.

Tóm lại đội tuyển chỉ mạnh hơn nếu nhận ra những điểm yếu và có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Cần định hình lối đá “Xem 2 trận đấu của đội tuyển tại VFF Cup vẫn chưa thấy cách chơi rõ nét của đội tuyển. Dù xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng nhiều lúc tôi thấy đội tuyển chuyển sang chơi 4-3-3 và không chú trọng trung tuyến. Bóng thường được chuyển nhanh xuống 2 biên rồi lật vào, nhưng lại có quá ít những pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ. Các hậu vệ cánh của đội tuyển không mạnh dạn tham gia tấn công, còn khi phòng ngự cũng ít thấy các tiền vệ biên về hỗ trợ. Lối chơi của đội tuyển nhìn chung còn rất đơn điệu, cứng nhắc, hoàn toàn khác so với lối đá uyển chuyển mà HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt U.23 trước đây. Có thể đây là giải đấu mà tuyển VN chưa có điểm rơi tốt nhưng không vì thế mà không xây dựng được lối chơi chặt chẽ. Theo tôi, đội tuyển cần phải tổ chức lại ở cả 3 tuyến, phải có những thủ lĩnh ở từng tuyến, phải có một đấu pháp mạnh mẽ và tính chiến đấu cao. Những ai không đạt yêu cầu nên mạnh dạn thay thế vì đội tuyển VN như ông Hùng từng nói là đội tuyển mở, không nên bê nguyên xi lực lượng này đến AFF Cup, sẽ làm thất vọng dư luận” - chuyên gia Nguyễn Văn Vinh. T.K (ghi)

Quang Tuyến

>> Tuyển VN có 7 trận đấu trước AFF Cup

>> Hậu vệ Quang Thanh chia tay AFF Cup

>> AFF Cup 2012: Việt Nam tái ngộ Thái Lan

>> AFF Cup 2012: Tuyển Việt Nam nhẹ trước nặng sau

>> Việt Nam chung bảng với Thái Lan tại AFF Cup 2012

>> Bốc thăm AFF Cup 2012 vào 11.7

>> Không treo thưởng cho đội tuyển tại AFF Cup 2012

>> Nữ trẻ VN thử sức tại AFF Cup 2011