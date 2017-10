Đội tuyển nữ Việt Nam chính thức có HLV người Nhật

(TNO) Ngày 4.3, ông Norimatsu Takashi chính thức ký kết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015 và vòng loại thứ 2 Olympic 2016.

HLV Norimatsu Takashi (phải) tại buổi ký kết trưa ngày 4.3.2015 - Ảnh: Minh Tú

Trước khi khởi nghiệp huấn luyện, ông Norimatsu Takashi thi đấu ở vị trí tiền đạo. Năm 2000 ông bắt đầu chuyển sang làm công tác huấn luyện với vai trò trợ lý cho đội trẻ đội U.12 Gamba Osaka. Sau đó, ông liên tục giữ cương vị trợ lý cho các đội trẻ U.15 và U.18 từ năm 2001 đến 2006. Năm 2008, ông Norimatsu Takashi chính thức trở thành HLV trưởng đội U.13 Tokishima Vortis. Hiện tại ông Norimatsu Takashi đang giữ cương vị Giám đốc Học viện Ryukyu.



VFF hy vọng HLV Norimatsu Takashi sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước lên những tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nữ nước nhà.



Tân HLV trưởng đội nữ đã mở đầu cuộc trao đổi với lãnh đạo VFF và giới truyền thông Việt Nam bằng câu nói bằng tiếng Việt: “Xin chào các bạn. Tôi tên là Takashi”.



Và ông bộc bạch: “Lần đầu tiên giữ vai trò HLV trưởng một đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình đã hoàn thành tốt vị trí mới này. Tôi biết, đội nữ Việt Nam có tiềm năng lớn. Và tôi sẽ cố gắng biến tiềm năng lớn đó thành sức mạnh thực sự cho đội tuyển. Tôi sẽ xây dựng một lối chơi đẹp để khán giả Việt Nam cảm thấy thấy phấn khích trước một đội tuyển đầy sức sống. Sứ mệnh lớn lao của tôi là đưa tuyển nữ Việt Nam lên tầm cao mới, kỹ năng tốt, trình độ không thua kém gì các đội nữ khác của châu Á.



Sắp tới có giải Vô địch Đông Nam Á với trận đầu tiên gặp Myanmar. Và trước đó, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tài năng ở giải vô địch quốc gia, tham khảo ý kiến của VFF. Niềm vui lớn lao của tôi là được theo dõi sát sao giải vô địch bóng đá nữ để lựa chọn những cầu thủ giỏi cho đội tuyển”.



Mục tiêu mà VFF đề ra cho HLV Norimatsu là giúp tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đoạt ngôi hậu giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 - Ảnh: Minh Tú

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên Online, ông Norimatsu nói: “Năm ngoái, ở ASIAD 17, tôi đã theo dõi qua tivi trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản. Có thể nói rằng, ấn tượng của tôi rất sâu sắc về các cô gái Việt Nam vì họ rất kiên cường.Tôi vẫn nhớ như in, trận vòng loại World Cup 2015 diễn ra ngay tại TP.HCM, nữ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng chỉ thiếu chút may mắn là đội có thể dự World Cup.Lúc này tôi chưa bắt tay vào huấn luyện đội nữ nên chưa biết thực tế như thế nào. Nhưng tôi hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Tôi chưa nói là tôi tự tin mà tôi hy vọng và kỳ vọng vào công việc sắp tới của mình”.Ông Norimatsu nói tiếp: “Tôi chưa có kinh nghiệm về bóng đá nữ. Nhưng vì chưa từng làm bóng đá nữ, nên tôi cảm thấy cần có một thách thức lớn trong sự nghiệp. Do đó tôi đã chủ động nộp đơn và gửi hồ sơ đế Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản để được lựa chọn làm HLV đội nữ. Tôi tự đặt ra mục tiêu lớn cho mình là đội tuyển nữ sẽ làm hết khả năng có thể tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và sau đó là vòng loại Olympic”.Được tổ chức ở TP.HCM từ ngày 1 - 10.5.2015, giải vô địch Đông Nam Á chia thành 2 bảng. Việt Nam chung bảng B với Myanmar, Malaysia và Philippines. Nhiệm vụ đầu tiên của Việt Nam là lọt vào bán kết nhưng phải cố gắng đứng đầu bảng này, để có thể tránh được đối thủ rất mạnh là Úc - đội gần như chắc chắn đứng vị trí đầu bảng A (các đội khác gồm Thái Lan, Indonesia, Lào).

Khác với đội U.23 Việt Nam, VFF không giao chỉ tiêu cho HLV Miura tại SEA Games 28 nhưng với HLV Aski, lãnh đạo VFF mong muốn đội nữ phải biết tận dụng lợi thế sân nhà để nỗ lực đoạt ngôi hậu giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (bóng đá nữ không có tại SEA Games 28) .

Sau lượt về giải Vô địch bóng đá nữ quốc gia ở Hà Nam, đội tuyển sẽ tái tập trung vào ngày 24.7 và sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 18 - 29.8. Thầy trò ông Aski sẽ tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Brazil 2016 vào trung tuần tháng 9.2015.

HLV Norimatsu Takashi sinh ngày 7 tháng 9 năm 1968 tại Hyogo, Japan. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học Hyogo Nishinomiya - Minami HLV này bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1984 khi thi đấu cho trường trung học Hyogo Nishinomiya-Minami. Từ năm 1987 đến năm 1989, ông thi đấu cho một số CLB tại Brazil (Guarani, Marilia AC, XV de Piracicaba và Mirasol). Từ năm 1990-1992 về lại Nhật Bản chơi cho CLB Kyoto Shiko Soccer, từ năm 1993-1996 khoác áo Central Kobe và từ năm 1997-1998 thi đấu tại CLB TSV Overclean (Đức).



Ông có bằng HLV A của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, HLV quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Anh. HLV sinh năm 1968 này có thể sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, Anh và Đức.

Lan Phương

