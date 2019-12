Đội tuyển U.23 Việt Nam: Quang Hải, Đình Trọng chạy đua với thời gian

Tỉnh Gyeongsang - quê nhà của thầy Park đang vào thời điểm mùa đông nhưng thời tiết khá dễ chịu vì không quá giá rét, thậm chí buổi tập của đội trên Sân vận động TP.Tongyeong còn được hưởng nắng ấm. Các nhà vô địch SEA Games 30 được khán giả Hàn Quốc và VN chào đón nồng hậu. Rất đông người hâm mộ đã đứng chờ đội hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhất là thầy Park được yêu mến một cách đặc biệt và ông ký tặng đến mỏi cả tay trong “vòng vây” khán giả. Theo lời kể của một thành viên ban huấn luyện, nhiều cổ động viên Hàn Quốc đã phải thốt lên rằng, chưa bao giờ TP.Tongyeong lại có cảnh tượng náo nhiệt đến như vậy.

Quay trở lại buổi tập chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2020, vì mới trải qua thời gian thi đấu rất mất sức ở SEA Games 30 nên ở ngày đầu làm quen với môi trường tập luyện, các cầu thủ chỉ phải tập với cường độ và khối lượng vừa phải. Một điều đáng lưu lý là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng và trung vệ Trần Đình Trọng phải tập riêng ở ngoài. Sau phần khởi động, họ chạy nhẹ cùng với bác sĩ Choi. Cả 3 cầu thủ này đều đang phải chạy đua với thời gian vì chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa đã đến trận đầu tiên gặp U.22 UAE vào ngày 10.1.2020 - đối thủ mà giữa tháng 10 vừa qua đã từng hòa giao hữu ở TP.HCM (bàn gỡ hòa 1-1 của Hà Đức Chinh).

Theo các bác sĩ, chấn thương rách đầu dài gân cơ nhị đầu đùi của Quang Hải là chấn thương dạng phổ biến trong bóng đá, chiếm khoảng 20% các ca chấn thương chung của cầu thủ. Xin được nhắc lại ở trận gặp Singapore tại vòng bảng SEA Games 30, do thực hiện một động tác quá mức nên Hải bị đau và phải sớm rời cuộc chơi. Hải đang được điều trị một cách tích cực kết hợp với phương pháp tập luyện với giáo án chuyên biệt của bác sĩ Choi. Tuy nhiên, ông Park cũng đã tính đến việc nếu Hải không kịp đá trận ngày 10.1, đội sẽ phải có phương án thay thế.

U.22 Việt Nam vô địch SEA Games, HLV Park Hang-seo tri ân cổ động viên

Ông Park từng chia sẻ về giải U.23 châu Á 2020: “Các đội tham dự vòng chung kết năm nay, bao gồm cả 3 đối thủ của VN ở vòng bảng đều có chiến thuật, chiến lược rất mạnh. UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ chúng ta. Tôi không tin vào khái niệm dấu hiệu vận may. Chúng ta phải nỗ lực thì vận may sẽ đến và tôi luôn tin tưởng vào điều đó. Tại vòng loại, VN đã toàn thắng cả 3 trận trước Brunei, Indonesia và Thái Lan. Nhưng nên nhớ rằng, vòng loại có tính chất rất khác với đối thủ cũng rất khác so với vòng chung kết, khác hoàn toàn nữa là đằng khác. Đừng nghĩ rằng, VN là đương kim á quân của giải và thắng tuyệt đối ở vòng loại thì chúng ta sẽ gặp thuận lợi hay dễ dàng ở vòng chung kết. Áp lực sẽ rất là lớn. Tôi đề nghị không được phép chủ quan”.

Còn tiền đạo Tiến Linh nói: “Tấm HCV SEA Games 30 sẽ là động lực giúp anh em chúng tôi có thêm tinh thần tốt trước khi bước vào những trận đấu đỉnh cao tại giải U.23 châu Á. Các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Jordan, UAE khá vừa tầm với chúng ta nhưng không có nghĩa là các trận đấu ở vòng bảng sẽ dễ dàng. Sau những thành công của bóng đá VN, các nước châu Á đã hiểu về chúng ta khá rõ. Yếu tố bất ngờ cũng có thể không còn. Nếu tự tin và đạt được phong độ tốt, chúng ta vẫn có thể tái lập thành tích ở vòng chung kết U.23 châu Á 2018 và giành suất dự Olympic 2020”.