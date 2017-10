Đội tuyển Việt Nam: 4 ngày tập trung chia tay 4 cầu thủ

(TNO) Sau 4 ngày tập trung, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với 4 tuyển thủ vì chấn thương và bận việc cá nhân là Văn Biển, Thanh Hào, Minh Tuấn và Minh Long

HLV Miura liên tục yêu cầu học trò giữ cự ly trong đội hình - Ảnh: Minh Tú HLV Miura liên tục yêu cầu học trò giữ cự ly trong đội hình - Ảnh: Minh Tú

Vấn đề lực lượng luôn là một trong những điểm nóng mỗi lần thầy trò HLV Miura tập trung, những cái tên được nhiều kỳ vọng cứ lần lượt "rơi rụng" do chấn thương.

Lần tập trung này, tiếp sau thủ môn Phí Minh Long, tiền vệ Minh Tuấn phải trở về CLB vì không đảm bảo sức khỏe cùng với Văn Biển rút lui do bận việc gia đình, hôm qua đến lượt Thanh Hào không thể ở lại do gặp chấn thương háng. Người thay thế cầu thủ của Hà Nội T&T là hậu vệ Tiến Duy của Than Quảng Ninh.



Ở buổi tập chiều qua, HLV Miura chia thành 2 phần. Sau khi khởi động và thi đấu đối kháng 7 người, chiến lược gia người Nhật tập trung rèn các bài phối hợp tấn công, phòng ngự từ những tình huống bóng chết được giả định.



Ở bài tập này, nhà cầm quân người Nhật thường xuyên yêu cầu các học trò phải tuân thủ chặt chẽ việc giữ cự ly đội hình, di chuyển kèm người và đặc biệt là phải bám đúng vị trí được phân công. "Các bạn đều biết bàn thua ở trận gặp Đài Loan là do đứng sai vị trí. Vì vậy chúng ta không được phép mắc sai lầm nữa", HLV Miura căn dặn các học trò.

HLV Miura chỉ vị trí cho Công Phượng - Ảnh: Minh Tú HLV Miura chỉ vị trí cho Công Phượng - Ảnh: Minh Tú Cũng ở bài tập này, HLV Miura yêu cầu chỉ có 1 người đứng làm hàng rào ở pha đá phạt bên phía cách trái. Tuy nhiên, thủ môn Tuấn Mạnh đã không tuân theo sự sắp xếp này. Ngay lập tức, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cho dừng bài tập và hỏi rõ lý do vì sao phải dùng tới 2 cầu thủ. Thủ môn Tuấn Mạnh giải thích rằng cầu thủ đối phương đá chân phải, rất có thể sẽ đặt lòng vào góc gần. Vì vậy cần phải có 2 người để khép góc, đề phòng.



Trước lời giải thích khá hợp lý này, nhà cầm quân người Nhật đã đồng ý và cho tiếp tục bài tập.



Có thể thấy, HLV Miura rất chú trọng tới điểm yếu về thể hình của các học trò khi phải đối mặt với Iraq. Những tình huống cố định là mối nguy hiểm thực sự với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy vị HLV này đã "rèn" rất kỹ những kịch bản có thể xảy ra từ những tình huống như vậy. Cũng ở bài tập này, HLV Miura yêu cầu chỉ có 1 người đứng làm hàng rào ở pha đá phạt bên phía cách trái. Tuy nhiên, thủ môn Tuấn Mạnh đã không tuân theo sự sắp xếp này. Ngay lập tức, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cho dừng bài tập và hỏi rõ lý do vì sao phải dùng tới 2 cầu thủ. Thủ môn Tuấn Mạnh giải thích rằng cầu thủ đối phương đá chân phải, rất có thể sẽ đặt lòng vào góc gần. Vì vậy cần phải có 2 người để khép góc, đề phòng.Trước lời giải thích khá hợp lý này, nhà cầm quân người Nhật đã đồng ý và cho tiếp tục bài tập.Có thể thấy, HLV Miura rất chú trọng tới điểm yếu về thể hình của các học trò khi phải đối mặt với Iraq. Những tình huống cố định là mối nguy hiểm thực sự với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy vị HLV này đã "rèn" rất kỹ những kịch bản có thể xảy ra từ những tình huống như vậy.

Đỗ Hải