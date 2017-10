Đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương liên tục

Ý KIẾN Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: Thể lực cầu thủ VN thiếu sức bền Những kết quả tại các giải đấu quốc tế của đội tuyển VN, đặc biệt là đội U.19 vừa qua đều có chung một đáp số: Chúng ta có thể đá ngang ngửa thậm chí thắng những đối thủ to khỏe hơn, nhưng đó là những đội chỉ biết lấy thể hình làm lợi thế. Nhưng khi đối thủ vừa to khỏe vừa kỹ thuật tốt, các cầu thủ VN ngay lập tức gặp khó khăn. Điều đó cho thấy khi kỹ thuật cầu thủ VN bằng hoặc nhỉnh hơn chút xíu đối thủ nhưng thể lực lại kém một khoảng cách xa thì lúc đó sự khéo léo không thể bù đắp lại được. Để xảy ra tình trạng này tôi cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về VFF do chưa có sự quan tâm thỏa đáng, chưa làm việc kỹ về giáo án huấn luyện của các BHL các đội tuyển, dẫn đến tình trạng thể lực cầu thủ VN khi lên tuyển không có sức bền. Chuẩn bị cho giải thì nhồi thể lực liên tục nhưng lại không khoa học nên liên tiếp xảy ra tình trạng chấn thương, sau đó thì chữa cháy, vá víu. Thể lực cầu thủ VN không có sự tích lũy tốt, dẫn đến sự phân phối không đồng bộ và rơi vào hiện tượng “bị đuối” càng về sau càng không duy trì được cường độ cao trong thi đấu. HLV Vũ Tiến Thành: Chấn thương nhiều do chưa tích lũy sức mạnh Thể trạng người châu Á nói chung và người VN nói riêng vẫn chưa thể bằng được các châu lục khác nên dù có kỹ thuật cao siêu cách mấy cũng không thể chơi với cường độ cao. Khi còn nhỏ, sự khác biệt về thể chất chưa nhiều, cầu thủ VN vẫn có thể nổi bật trong các giải trẻ. Nhưng lớn lên một chút, thể trạng cầu thủ các khu vực khác đều có sự tăng trưởng vượt bậc so với cầu thủ VN. Ngay trong phạm vi Đông Nam Á, cầu thủ các nước như Thái Lan, Myanmar hay Malaysia độ dày về hình thể cũng tốt hơn chúng ta nên trong thi đấu họ không ngại va chạm, tranh cướp quyết liệt, mạnh mẽ, rắn chắc hơn cầu thủ VN. Nhiều VĐV của VN phần lớn nhỏ con, thi đấu đâu có nhiều bằng cầu thủ nước khác nhưng lại hay gặp chấn thương là do thiếu tích lũy sức mạnh. Chúng ta vẫn nhìn vào Messi hay những cầu thủ Barca khác để hy vọng kỹ thuật vẫn sẽ là yếu tố chủ chốt đem về thắng lợi. Nhưng Messi, Iniesta, Silva nhỏ con mà không yếu, vì họ đã tích lũy sức mạnh bằng dinh dưỡng hợp lý, sự đào tạo khoa học cộng với môi trường phát triển tốt. Đó chính là sự khác biệt. Đ.K

