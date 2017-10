‘Đội tuyển Việt Nam hiện tại chưa mạnh bằng thời vô địch AFF Cup 2008’

‘Chết chết, tôi quen Hữu Thắng mấy chục năm nay, chưa thấy Thắng mang tình thân vào công việc bao giờ. Ai nói Thắng gọi nhiều cầu thủ SLNA lên tuyển vì Thắng là người SLNA, chứng tỏ họ chưa hiểu gì về Thắng cả’, ông Thanh kêu như thế khi được hỏi, ông thấy sao trước ý kiến chê đội tuyển Việt Nam như SLNA thu nhỏ.



Ông Thanh bảo, ngoài đời ai chả có người những mối quan hệ thân sơ khác nhau nhưng với Hữu Thắng: “Có thân đến mấy mà đá không ra gì, Thắng cũng đặt ngồi im một chỗ, chứ đừng hòng cho ra sân. Triệu tập danh sách đội tuyển, Thắng không nhờ tôi tư vấn nhưng tôi biết Thắng không gọi lung tung mà suy nghĩ nát óc ra ấy. Ngày còn làm ở Vinh, Thắng chỉ ưa chuộng những ai thực sự khát khao cống hiến, không chây lười. Giỏi mà tự mãn, giỏi mà không hết mình là không được Thắng trao cơ hội đâu".

Sếp cũ của HLV Hữu Thắng cũng quả quyết: "Đội tuyển mà Thắng triệu tập lần này, chắc chắn cũng lấy những điều đó làm tiêu chí hàng đầu. Từ ngày Thắng lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Thắng đã kinh qua cả những chiến thắng lẫn thất bại nhưng tôi thấy Thắng vẫn không mất đi những gì mà tôi biết về Thắng bấy lâu nay. Cậu ấy là HLV có kiến thức nhưng thu phục cầu thủ còn bởi có phép đắc nhân tâm. Thắng sẵn sàng hi sinh vì cầu thủ, không lợi dụng cầu thủ, không đổ vấy cho cầu thủ khi đội bóng không may thất bại. Thắng cá tính mạnh mẽ, nhiệt tình, yêu ghét rõ ràng và với nghề nghiệp thì rất say đắm. Tôi dùng từ say đắm là không có sai đâu”.

Ông Thanh lại bảo, trận đấu tối 6.10 tại sân Mỹ Đình, ông sẽ không bỏ sót một tình huống nào để xem HLV Hữu Thắng điều binh khiển tướng ra sao. “Đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này không phải là đội hình hoàn hảo như thời đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Công Vinh lại mang gánh nặng tuổi tác. Những cầu thủ được khán giả trông chờ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lại chưa chín. Họ ra nước ngoài đá bóng nhưng rất ít được đá chính. Âu cũng là điều thiệt thòi cho chính những cầu thủ này. Kinh nghiệm trận mạc của họ cũng chưa phải quá nhiều”, lời bình của ông Thanh về lực lượng đội tuyển.

Ông nói thêm: “Một yếu tố nữa mà người xem cũng phải lưu ý là đội tuyển tập trung ngay sau khi V-League vừa kết thúc. Đáng nhẽ được nghỉ ngơi sau một mùa giải khá căng thì anh em phải làm nhiệm vụ quốc gia ngay. Sự mệt mỏi là khó tránh khỏi. Vì thế sức có thể không quá sung mãn, phong độ có thể không đạt ở mức cao nhất. Đó là cái khó cho Hữu Thắng. Nhưng Thắng là người rất giỏi truyền lửa. Hơn nữa, tập tành dưới trướng của Thắng mà không cố gắng là dễ bị cho ra rìa lắm. Bất kể đó là ai".

Dường như vì quá hiểu Hữu Thắng nên ông Thanh mới đưa ra những nhận xét thế này: "Tôi nghĩ Thắng sẽ không cực đoan xây dựng đội tuyển với những trụ cột dựa trên một nhóm cầu thủ nào. Sẽ không có hiện tượng SLNA hóa đội tuyển, cũng không có hiện tượng HAGL hóa đội tuyển. Ai xứng đáng sẽ được “cất nhắc” vào những vị trí thích hợp.

Rất khó đòi hỏi đội tuyển Việt Nam chơi cực hay ở trận đấu tối nay. Sự vận hành trong lối chơi có thể sẽ chưa trơn tru được ngay đâu. CHDCND Triều Tiên là đội bóng tốt, họ trình độ hơn ta, thể lực hơn ta. Tinh thần của người Triều Tiên thì cũng khỏi phải nói rồi. Đặc điểm xã hội cũng tạo cho con người của đất nước này những tính cách đặc biệt. Đội Triều Tiên ở top đầu châu Á còn Việt Nam mới chỉ ở top đầu Đông Nam Á. Nhưng trận đấu có quá chênh lệch hay không lại phụ thuộc vào thực tế diễn tiến trên sân, chúng ta chưa thể đoán định được ngay.

Nhưng dù chưa thể biết lối đá của Việt Nam hay dở thế nào, chúng ta vẫn có quyền hy vọng là không phải chứng kiến những tâm thế uể oải trên sân. Đội tuyển sẽ chơi hết sức mình với tinh thần cao nhất, dù không hề dễ dàng. Tôi và những khán giả khác sẽ không phải tiếc nuối vì mất thời gian cho một trận đấu tồi. Vâng, tôi nghĩ, đây có thể chưa phải trận đấu hoàn hảo của Thắng nhưng chắc chắn sẽ không phải một trận đấu tồi”.

Lan Phương