Đội tuyển Việt Nam: HLV Hữu Thắng loại Mạc Hồng Quân, Tấn Trường

Sáng nay, trước buổi họp báo trận Việt Nam - Đài Loan (19 giờ, 24.3) HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 23 cầu thủ.

Mạc Hồng Quân (phải) bị loại vì chấn thương - Ảnh: Minh Tú Mạc Hồng Quân (phải) bị loại vì chấn thương - Ảnh: Minh Tú

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chia tay 5 trong số 28 cầu thủ hiện tại. Được biết, đây cũng là danh sách cho trận gặp Irag trên sân trung tập vào ngày 29.3 bởi ngay sau trận đấu ngày mai, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường sang Iran chuẩn bị cho trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2018.



Sau buổi họp kỹ thuật sáng nay, HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ. 5 người bị loại bao gồm thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Xuân Thành, Thanh Hiền, tiền đạo Mạc Hồng Quân và cái tên cuối cùng là Đinh Tiến Thành (nhận đủ 2 thẻ vàng).



Để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup, HLV Hữu Thắng đã triệu tập 32 cầu thủ từ ngày 14.3. Tuy nhiên danh sách này đã dần bị thiếu hụt do nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là trường hợp Văn Quyết bị loại do hành vi đẩy ngã trọng tài ở vòng 3 V-League 2016. Ngay sau đó, 2 cầu thủ Lê Tấn Tài và Nguyễn Anh Đức cũng xin không lên tuyển vì lý do cá nhân.

Thủ môn Tấn Trường (trái) cũng bị loại đợt này vì chấn thương - Ảnh: Minh Tú Thủ môn Tấn Trường (trái) cũng bị loại đợt này vì chấn thương - Ảnh: Minh Tú Trước khi gút danh sách, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam còn mất thêm Vũ Minh Tuấn do chấn thương không kịp bình phục, khiến đội tuyển Việt Nam chỉ còn 28 cầu thủ.



Tối mai, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tiếp Đài Loan trên sân Mỹ Đình. Ngay hôm sau, đội sẽ bay tới Iran để chuẩn bị cho trận cuối gặp Iraq vào ngày 29.3. Trận đấu này được diễn ra trên sân trung lập vì lý do an ninh.

Đỗ Hải