Đội tuyển Việt Nam hứng cái rét đầu mùa ở Hà Nội

(TNO) Chiều qua (6.11), buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam khi trở lại Hà Nội diễn ra trong mưa kèm cái rét đầu mùa.

HLV Miura chạy cùng các học trò ở tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Thời tiết bất lợi nhưng HLV Toshiya Miura không cho đội nghỉ sớm mà vẫn kéo dài buổi tập gần 2 tiếng đồng hồ với giáo án quen thuộc: Cái bài tập thể lực không bóng xen lẫn đối kháng ít chạm.

Trong ít ngày tới tại Hà Nội, toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi cũng như nâng cao thể lực, đặc biệt là với sự trợ giúp của HLV thể lực mới về Việt Nam cùng đội sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua.

HLV Miura cho hay, đội tuyển hiện tại xây dựng lối chơi tập thể mà không dựa vào bất kỳ cầu thủ nào được coi là linh hồn của đội bóng. "20 năm trước bóng đá lệ thuộc vào những cầu thủ dẫn dắt lối chơi, tuy nhiên hiện tại thì không. Bởi với bóng đá hiện đại cần những cầu thủ hoạt động tốt với bóng và cả khi không có bóng. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt và có thể triển khai lối chơi".

Điều khác biệt lớn nhất khi tập huấn tại Nhật Bản, TP.HCM và Bình Dương, theo nhận xét của HLV Miura, là sự chênh lệch nhiệt độ giữa các địa điểm. Hà Nội đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết khá lạnh khác hẳn với khí hậu nóng ẩm trong nam.



Bài tập nâng cao thể lực của tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Cũng vì lo ngại vấn đề thời tiết, HLV Miura đã trực tiếp nhắc nhở các học trò chú ý trong việc giữ gìn sức khỏe. "Hà Nội lạnh hơn nhiều so với TP.HCM, vì vậy tôi yêu cầu toàn đội chú ý trong việc sinh hoạt, phòng tránh cảm cúm, ốm đau do thời tiết. Chúng ta đã có thời gian chuẩn bị rất dài cho giải đấu sắp tới, đây là thời điểm quan trọng và tôi không muốn ai đó bỏ lỡ giải đấu vì những lý do... lãng xẹt", HLV người Nhật nói.

Chiều qua, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung cũng đã đích thân tới thăm và động viên toàn đội trên sân tập.

Trao đổi ngoài sân tập với giới truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Sự thay đổi lớn nhất của đội tuyển hiện nay là thể lực đã được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian tới cùng với 2 trận giao hữu tiền AFF Cup, lối chơi của cả đội sẽ được hoàn thiện và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ có điểm rơi phong độ cao nhất tại giải lần này".



Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung tới thăm và động viên toàn đội trên sân tập - Ảnh: Minh Tú

Ông Tuấn cũng khẳng định, lãnh đạo VFF đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho đội cũng như tìm hiểu kỹ càng các đối thủ tại AFF sắp tới. Ông Tuấn nói: "Theo kế hoạch, ngày 15.11 này HLV Miura sẽ tận mắt theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Phillipines, đồng thời VFF cũng có một bộ phận chuyên trách theo dõi tất cả các trận đấu tại AFF Cup và có băng ghi hình để ban huấn luyện nghiên cứu đấu pháp của các đối thủ".

Như Quỳnh

