Đội tuyển Việt Nam tụt 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Theo đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có 243 điểm và đứng thứ 139 thế giới. Như vậy, so với bảng xếp hạng FIFA tháng 6, thầy trò HLV Hữu Thắng đã tụt 6 bậc song hiện vẫn đang đứng thứ 3 tại khu vực sau Thai Lan va Philippines.

Thái Lan có thứ hạng cao nhất khi nằm ở vị trí 121 với 305 điểm. Đứng sau Thái Lan là Philippines ở vị trí 135 với 256 điểm.

Sở dĩ tuyển Việt Nam lại tụt hạng do quy định "kỳ hạn 48 tháng" của FIFA. Mỗi trận đấu sẽ được tính điểm trong 48 tháng. Hết thời hạn đó, điểm mà đội tuyển quốc gia thu được từ trận đó sẽ bị trừ đi.

Bồ Đào Nha tăng 2 bậc lên thứ 6 thế giới với 1266 điểm, trong khi tuyển Pháp có 1189 điểm tăng 264 điểm so với tháng trước để lên hạng 7 thế giới (tăng 10 bậc so với bảng xếp hạng tháng 6 do FIFA công bố).