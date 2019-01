Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cửa để đi tiếp tại Asian Cup

Trong số 4 bảng đấu đã kết thúc lượt trận thứ hai, Việt Nam đang đứng cuối cùng trong số 4 đội bóng xếp thứ 3. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm nào với hiệu số bàn thắng bại là -3. Xếp trên Việt Nam là: Thái Lan (3 điểm, hiệu số -2), Syria (1 điểm, hiệu số -2) và Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số -2).Tuy nhiên căn cứ vào tình hình hiện tại và lịch thi đấu ở lượt trận cuối của các bảng A, B, C thì đội đương kim vô địch AFF Cup vẫn còn “cửa” để đi tiếp.

Ở bảng A, Thái Lan ở lượt đấu cuối sẽ đối đầu với chủ nhà UAE. Rất khó để đại diện của Đông Nam Á giành được điểm ở trận đấu này. Nếu vậy, đội bóng xứ sở chùa Vàng nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng với 3 điểm và vẫn giữ được vị trí thứ 3 trong trường hợp Bahrain không thắng được Ấn Độ ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Khi đó, với hiệu số thấp (-3 trở lên), “Messi Thái” cùng với các đồng đội sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc cạnh tranh một vị trí trong Top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì tại bảng B, cơ hội để Syria (1 điểm, hiệu số -2) có điểm ở lượt đấu cuối là rất ít chứ đừng nói tới chuyện giành chiến thắng trước đương kim vô địch Úc. Vì thế, nếu chỉ có 1 hoặc 2 điểm sau 3 trận đấu thì dẫu có đứng thứ 3 chung cuộc, Syria cũng quá khó để có cơ hội lọt vào Top 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Tương tự như vậy là trường hợp của Palestine (1 điểm, hiệu số -3) khi phải đối đầu với Jordan - đội bóng đang thể hiện phong độ cao ở giải năm nay với 2 trận toàn thắng.

Còn ở bảng C, hai vị trí dẫn đầu đã chắc chắn thuộc về Hàn Quốc và Trung Quốc. Vị trí thứ 3 sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Philippines (0 điểm, hiệu số -4) và Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số -2). Trình độ hai đội bóng này là tương đương nên khả năng cuộc so tài giữa hai đội bóng này ở lượt đấu cuối kết thúc với tỷ số hòa hoặc chiến thắng với cách biệt tối thiểu giành cho một bên là khá cao. Khi đó, đội đứng thứ 3 ở bảng C sẽ kết thúc vòng bảng với chỉ 1 điểm hoặc với 3 điểm nhưng hiệu số âm.

Trong khi đó, ở trận đấu cuối của bảng D, Việt Nam chỉ phải gặp Yemen và một chiến thắng đủ lớn (từ 2 bàn trở lên) vẫn có thể giúp thầy trò HLV Park Hang Seo chiếm lợi thế trước các đội xếp thứ 3 của các bảng A, B,C, chưa kể tới việc so sánh với các đội xếp thứ 3 của các bảng E, F (các trận đấu lượt trận thứ 2 sẽ kết thúc trong ngày 13/1 với nhiều khả năng cục diện sẽ ngã ngũ sớm, các đội thứ ba cũng giống Việt Nam sẽ không có điểm sau lượt trận này)

Thế nên người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ hy vọng đến ngày 16/1 vì thầy trò HLV Park Hang-seo còn “cửa” đi tiếp vào vòng đấu knock-out chính là vì như thế!

Hương Thùy