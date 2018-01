Đội U.23 Việt Nam lạnh tê tái tại Thượng Hải

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định đưa đội U.23 Việt Nam sang Thượng Hải tập huấn ngắn ngày và thi đấu giao hữu gặp U.23 Palestine vào ngày 4.1 - một tuần trước trận đấu chính thức gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 11.1.

Thầy trò HLV Park Hang-seo rời Hà Nội vào 11 giờ sáng 1.1 và sau 2 tiếng rưỡi bay đã có mặt an toàn tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải). Đội tốn thêm khoảng 2 tiếng rưỡi di chuyển bằng xe buýt để đến đến Trung tâm thể thao Kim Sơn. Đây là địa điểm mà đội U.23 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với U.23 Palestine vào ngày 4.1 tới. Đồ ăn thức uống ở đây rất ngon, phòng ốc hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Tuy nhiên thời tiết ở Thượng Hải khá khắc nghiệt. Mấy hôm tập dưới cái giá rét của Hà Nội, Xuân Trường toàn phải bịt mặt kín mít bằng chiếc khẩu trang khá to và dày thì hôm nay “vật dụng” ấy lại được anh sử dụng triệt để. Nhiệt độ ở Việt Nam khoảng 11 độ C thì bên này thấp hơn, chỉ khoảng 8 độ C. Di chuyển hai chặng lại gặp trời rét nên các cầu thủ khá mệt và đói nên đã “đánh chén” một cách rất nhiệt tình.

Trước khi chia tay cầu thủ để lên phòng, HLV Park đã cho toàn đội họp để nhắc nhở: “Yêu cầu các bạn phải tập trung trong sinh hoạt, tập luyện, giữ gìn sức khỏe. Đây là thời điểm rất quan trọng nên không được để bị ốm”.

Sáng 2.1, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân tập của Trung tâm thể thao Kim Sơn.

Nhật Duy