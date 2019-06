Đồng loạt khởi tranh vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên năm 2019

Lịch thi đấu vòng loại giải U.21 báo Thanh Niên 3 bảng ( 2 lượt đầu) Bảng A: Ngày 19.6: Hà Nội- Nam Định (14 giờ), Viettel- Phố Hiến (16 giờ) (sân 1), SLNA- Công an Nhân dân (16 giờ, sân 2). Ngày 21.6: Công an Nhân dân- Hà Nội (14 giờ), Nam Định- Viettel (16 giờ) (sân 1), Phố Hiến- SLNA (16 giờ, sân 2) Bảng B: Ngày 19.6 SHB Đà Nẵng- Bình Định (15 giờ), Đak Lak- Phù đổng Bên Tre (17 giờ), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Khánh Hòa (19 giờ). Ngày 22.6: Phù đổng Bến Tre - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 giờ), Khánh Hòa- SHB Đà Nẵng (17 giờ), Bình Định- Dak Lak ( 19 giờ) Bảng C: Ngày 19.6: Vĩnh Long- Đồng Tháp (14 giờ 30), Long An- TP.HCM (16 giờ 30) sân 1 Đồng Nai- Bến Tre (15 giờ) sân 2. Ngày 21.6: Bến Tre- Long An (14 giờ 30), TP.HCM- Vĩnh Long (16 giờ 30) sân 1, Đổng Tháp- Đồng Nai (15 giờ, sân 2)