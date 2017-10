Đồng Nai Berjaya vô địch

Các giải thưởng - Đội vô địch Đồng Nai Berjaya nhận cúp, cờ, 30 HCV và 200 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra còn nhận bảng danh vị của LĐBĐ VN, bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai. - Đội SLNA đoạt hạng nhì được 100 triệu đồng, cờ, 30 HCB, bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai. - 2 đội đồng hạng 3 là HAGL và Bình Định nhận giải thưởng 60 triệu đồng, cùng cúp, cờ và 30 HCĐ. - Đội chủ nhà HAGL đoạt giải phong cách với phần thưởng 40 triệu đồng do Đồng Tâm Group trao. - Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh (18, Đồng Nai) đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải với giải thưởng 15 triệu đồng; Thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Thanh Diệp nhận 10 triệu đồng; Tổ trọng tài xuất sắc nhận 10 triệu đồng - đều do Công ty truyền thông bóng đá VN (VFM) trao; giải đồng vua phá lưới với 10 triệu đồng do Công ty thể thao Động Lực trao được chia cho 3 cầu thủ Phạm Hữu Phát (10, Đồng Nai), Đức Tài (17, HAGL) và Đình Bảo (17, SLNA) - cùng ghi 3 bàn. Ngoài ra, thủ môn Thanh Diệp cũng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với 3 triệu đồng do Công ty tư vấn DP trao. G.L