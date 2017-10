Đồng Nai dẫn đầu giải hạng nhất

Với chiến thắng hoành tráng 4-0 trước tân binh Lâm Đồng (tiền đạo Victor Nyirenda ghi 4 bàn), đội Đồng Nai (ĐN) đã vươn lên dẫn đầu giải hạng nhất sau vòng 5.

Cùng 10 điểm với ĐN còn có Quảng Nam (thắng Than Quảng Ninh 1-0 ngay trên sân khách) và Đồng Tâm Long An (cũng thắng CLB TP.HCM 3-1 trên sân Thống Nhất). Cần Thơ thắng chủ nhà An Giang 2-1 để có 9 điểm vươn lên thứ tư. SQC Bình Định thắng trẻ Hà Nội 3-1 để có 8 điểm xếp hạng 5. Chìm sâu dưới đáy bảng là Fico Tây Ninh (1 điểm) khi thua tiếp Trẻ SHB Đà Nẵng 2-3. Hôm nay diễn ra trận còn lại giữa Hà Nội và TDC Bình Dương.

Q.Dũng - T.Tài - P.Tài - L.Tr