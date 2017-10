Đồng Nai giành vé vào VCK

Trước trận đấu quyết định này, có nhiều tin đồn cho rằng Đồng Nai (ĐN) sẽ khó thắng được Bình Thuận đang hưng phấn sau chiến thắng trước Becamex Bình Dương. Hơn nữa, Đồng Nai lại đá trước Khatoco Khánh Hòa (KH), sẽ chịu nhiều áp lực không được mất điểm nên rất dễ bị căng cứng tâm lý. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ ĐN đã chứng minh họ xứng đáng đại diện cho bảng D khi chơi một trận tưng bừng và đẹp mắt để thắng đậm Bình Thuận đến 3-0. Cựu tuyển thủ từng là đội trưởng U.19 VN Nguyễn Đức Nhân ghi bàn mở tỷ số cho ĐN. Sau đó 2 chân sút luôn có duyên ghi bàn trong vòng bảng là Phạm Hồng Dương và Tuấn Anh tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc. Kết quả này vừa đủ giúp ĐN đoạt vé đi Gia Lai dự VCK, bất chấp trận KH - Bình Phước sau đó hòa 0-0.

Tại bảng C, Bình Định (BĐ) cũng tiến một bước đến VCK khi hòa Đắk Lắk 1-1 trong một trận hay đẹp. Hoàng Minh Tâm mở tỷ số cho BĐ nhưng Huỳnh Tấn Cường đã gỡ hòa cho Đắk Lắk. Như vậy cả 2 đội cùng 7 điểm, nhưng Đắk Lắk đã đá hết số trận, còn BĐ lợi thế trận còn lại gặp Quân khu 5. Tuy nhiên Lâm Đồng cũng đã có trận thắng 1-0 trước QK 5 do Trần Tấn Thi ghi, được 6 điểm. Nếu trận cuối ngày mai 18.9, Lâm Đồng thắng Quảng Nam thì BĐ buộc phải thắng QK 5 mới lọt vào VCK.

Ở bảng A, Than Quảng Ninh đã có trận hòa khó nhọc trước V&V 2-2 dù dẫn trước 2-0 do Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Văn Thái ghi. Nhưng chỉ trong vòng 3 phút (65 và 68), Lê Văn Đông và Đinh Bá Thiêm đã gỡ lại 2 bàn cho V&V. Trận còn lại, đội đồng hạng ba năm rồi Hà Nội T&T đã thắng đậm Hà Nội ACB 3-0. Các bàn thắng do Vy Đức Anh (2 bàn) và Nguyễn Văn Quý ghi.

Hôm nay, bảng F sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu Kiên Giang gặp Cần Thơ và An Giang gặp Vĩnh Long.

C.Thanh - M.Đoan - P.Quang