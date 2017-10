Đồng Nai sau cơn bão tiêu cực

* Đức Thiện từng trách cầu thủ Ninh Bình bán độ

Không khí tập luyện của đội Đồng Nai trước trận đấu trên sân nhà ở vòng 22 V-League gặp SHB Đà Nẵng vào chiều mai đã trở lại bình thường sau những ngày giông bão vì tiêu cực.



Các cầu thủ Đồng Nai trên sân tập - Ảnh: Lê Lâm

Từ HLV Trần Bình Sự đến 21 cầu thủ còn lại đều khẩn trương thực hiện các bài tập với tâm lý đã không còn căng cứng như khi mới từ Quảng Ninh trở về hồi đầu tuần. Nhưng dường như vẫn còn những ánh mắt e dè và thi thoảng có cầu thủ tìm cách lảng tránh và chưa hoàn toàn thoải mái khi bắt gặp những cái nhìn của một số người hâm mộ.

Điều này cũng dễ hiểu vì nỗi đau vừa qua không hẳn chỉ là của nhóm 6 cầu thủ bị bắt vì bán độ mà còn là cú vấp ngã chung của cả đội bóng mà tự mỗi người đều thấy có phần trách nhiệm. Bởi nói như một cầu thủ thì ít nhiều mọi người cũng đã nhìn thấy các cạm bẫy từ từ được giăng ra khi đội bóng đã an toàn trụ hạng cách đây 2, 3 vòng đấu. Nhưng do cách sống, nhận thức khác nhau, do chưa có sự đoàn kết gắn bó với nhau nên đã không kịp thời khuyên nhủ động viên và giúp đỡ nhau vượt qua tác động xấu từ những con bạc bên ngoài xã hội. Do vậy, khi đồng đội của mình sa ngã với những biểu hiện bất thường trên sân thì cả đội phải chịu tiếng xấu.

HLV Trần Bình Sự là người gặm nhấm nỗi đau hơn ai hết vì như ông tâm sự, chính ông đã tìm tòi lấy cầu thủ về bổ sung cho đội từ nhiều CLB khác. Khi chọn những cầu thủ như Long Giang, Thế Sơn, Niệm Tiện, Đức Thiện, Kiên Trung..., ông cũng chỉ tâm niệm một điều họ đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt, còn khát vọng và sự phấn đấu cho tương lai chứ làm sao biết được tính tình, lối sống của họ lại dễ lệch lạc như thế. Ngay cầu thủ chính gốc Đồng Nai Phạm Hữu Phát cũng là điều khiến ông bất ngờ vì Phát từ Hải Phòng trở về được trao băng đội trưởng, vốn khá gương mẫu, cần mẫn suốt nhiều vòng đấu vừa qua. Nào ngờ cũng “nhúng chàm” và còn là người cầm đầu nữa.

Ông Sự nói: “Điều quan trọng là nhận thức của cầu thủ. CLB đâu phải không tăng cường công tác giáo dục, đạo đức, tư tưởng, pháp luật nhưng nhiều cầu thủ do chưa nhận thức và được trang bị đầy đủ kiến thức nên nghe tai này rồi lại qua tai kia ra ngoài. Cũng do nhận thức nên điều cốt yếu không phải là cầu thủ ít tiền hay nhiều tiền. Cầu thủ có thu nhập 50, 60 triệu một tháng nhưng nhận thức không đầy đủ, họ thấy có thể dễ dàng kiếm tiền thì vẫn làm. Còn người kiếm được ít tiền nhưng nhận thức đầy đủ thì sẽ không bị sa ngã. Trước kia, chúng ta thấy tiêu cực là do lãnh đạo các đội bóng móc ngoặc, dàn xếp với nhau. Nhưng bây giờ, tiêu cực lại đi vào từng cầu thủ nên thật khó lường”.

Nói về trận gặp Đà Nẵng, ông Sự cho biết: “Giờ chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất là phải chơi với quyết tâm tốt nhất để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ Đồng Nai và khán giả cả nước. Dù mất đến 8 vị trí gồm 6 cầu thủ tiêu cực và 2 cầu thủ ngoại bị thẻ phải treo giò là Thiago (4) và Luiz (17) nhưng đội hình chính cũng sẽ không có xáo trộn gì nhiều. Chúng tôi sẽ tổ chức lại hàng thủ với sự trở lại của Thanh Tuấn và Quang Trung cùng với Hữu Phát và Trường Xuyên. Ở tuyến giữa, ngoài Nguyễn Rogers, Ngọc Anh thì Đức Nhân và Đức Thắng có thể vào đá chính. Phía trên vẫn là Hải Anh và Gomez. Lượt đi chúng tôi đã cầm hòa Đà Nẵng 2-2 tại sân Chi Lăng nên lần gặp lại này dù chịu nhiều tổn thất nhưng vẫn có hy vọng ít nhất hòa với họ”.

Xin lỗi công khai trước người hâm mộ Ngày 25.7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2014, ông Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc Sở VH-TT-DL và Công ty CP bóng đá Đồng Nai, đồng thời yêu cầu 2 đơn vị này phải sớm công khai xin lỗi người hâm mộ cả nước và nhân dân tỉnh Đồng Nai. “Hiện C45 đang tiến hành điều tra, trách nhiệm của UBND tỉnh là hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng để sớm công bố kết quả. Trận nào có sai phạm, có mùi tiêu cực quan điểm của UBND tỉnh là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng”, ông Trí nói. Dự kiến, lãnh đạo đội Đồng Nai sẽ công khai xin lỗi người hâm mộ về vụ việc tiêu cực vừa qua tại sân Đồng Nai vào chiều mai trước trận gặp SHB Đà Nẵng. Đức Nguyễn

Đức Thiện từng trách cầu thủ Ninh Bình bán độ Thật trớ trêu khi cầu thủ vừa sa ngã vào chuyện bán độ Nguyễn Đức Thiện mới mấy tháng trước đã lên án những đồng nghiệp ở đội Ninh Bình là dại dột đánh đổi cả tương lai.

Mẹ và vợ cầu thủ Nguyễn Đức Thiện tại nhà riêng - Ảnh: Lê Lâm Sau khi chồng bị bắt khẩn cấp, chị Phạm Thị Hồng Nhung (vợ cầu thủ Nguyễn Đức Thiện) đã trả căn nhà thuê ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ẵm con về sống với gia đình chồng tại xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh). Trò chuyện với chúng tôi, chị Nhung nhớ lại: “Lúc báo chí đăng tin các cầu thủ Ninh Bình bán độ, em có hỏi chồng là có làm vậy không. Anh trả lời không và còn nói, những người này dại quá vì có mấy chục triệu mà đi đánh đổi cả tương lai”. Bà Phan Thị Một (73 tuổi, mẹ Thiện) ngồi bên sụt sùi nước mắt kể lại: “Bố nó bị bệnh tim phải nhập viện hơn cả tuần nay, gia đình giấu không dám cho ông biết. Tuy nhiên, một số bệnh nhân cùng phòng mua báo đọc đã xì xầm bàn tán đến tai ông. Thế là ông gọi về hỏi thằng Thiện có dính không...”. Bà Một bỏ dở câu chuyện. Tương tự, chị Ngô Thị Thùy Trinh (vợ cầu thủ Phạm Hữu Phát, được xác định là người cầm đầu trong vụ dàn xếp tỷ số) cũng trả nhà trọ về quê. Hiện tại chị Trinh và con cũng về nương tựa tại nhà bố mẹ chồng ở xã Sông Trầu, H.Trảng Bom (Đồng Nai). Mẹ của Phát cho biết trước ngày ra Quảng Ninh thi đấu Phát về nhà nhờ bà giữ giùm 275 triệu đồng. Hỏi tiền gì thì Phát ậm ừ thì mẹ cứ cầm đi rồi mau chóng trở về đội. Số tiền này cũng đã được trinh sát C45 thu giữ vào tối 20.7. Lê Lâm

