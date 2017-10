Đồng Nai thắng ngược Khánh Hòa

8 trận đấu của 4 bảng A, C, D và E diễn ra chiều qua rất sôi nổi và quyết liệt. Kịch tính nhất diễn ra ở bảng D trên sân Nha Trang. Với lợi thế sân nhà và đã vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 do Phan Quốc Vương ghi, nhưng Khatoco Khánh Hòa (KH) lại đánh mất mình trong hiệp 2 khi chơi chùng xuống để Đồng Nai (ĐN) ghi liền 2 bàn từ những pha bất cẩn của hậu vệ KH.

Bàn đầu là pha đệm bóng sát cột dọc của Phạm Hồng Dương do sự chủ quan của hàng thủ KH. Bàn ấn định tỷ số từ cú sút xa 30m của Nguyễn Thế Hưng bật đầu trung vệ KH đi luôn vào lưới. Với chiến thắng này, cánh cửa vòng chung kết đã mở ra cho ĐN. Tuy nhiên, nếu mất điểm một trong hai trận còn lại trước Bình Thuận và Bình Phước thì ĐN có thể mất suất về tay Becamex Bình Dương (đội đã thắng Bình Phước 1-0).

Trong trận này có sự cố hy hữu khi trọng tài Ngô Đức Việt thổi hết giờ hiệp 1 sớm 5 phút và cho bóng vào cuộc khi 2 đội chưa ổn định dẫn đến bàn thắng của KH đã bị ĐN phản ứng gay gắt, sau đó thay đổi quyết định, may là KH không khiếu nại.

Tại bảng A, trên 2 sân trung tâm đào tạo của Nam Định đã diễn ra 2 trận mở đầu gay cấn. Hai đội từng giành giải đồng hạng ba U.21 năm rồi là Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đều thất trận. Hà Nội T&T dù dẫn trước Nam Định 1-0 do Đặng Lưu Phước ghi phút 20, nhưng đã để chủ nhà vùng lên trong hiệp 2 ghi liền 2 bàn do trung vệ tuyển U.19 VN Phạm Văn Quý và tiền vệ Đinh Viết Tú ghi phút 67 và 77. Trận này có 2 thẻ đỏ cho Nguyễn Hải An của Hà Nội T&T và Lê Văn Duyệt của Nam Định. Trận còn lại Hà Nội ACB với lối đá đẹp mắt đã thắng Than Quảng Ninh đến 3-0 do Nguyễn Tấn Hiệp ghi ở phút 30, Nhữ Viết Tuấn ghi ở phút 39 và Lê Quang Duy ghi phút 90+1. Có 1 thẻ đỏ cho Nguyễn Văn Bình (HNACB).

Trên sân Quy Nhơn ở bảng C, Bình Định thắng Lâm Đồng 2-0 do Lê Anh Thuận và Nguyễn Khắc Luận ghi. Đắk Lắk thắng Quảng Nam 1-0 do Y Thăng Ê Ban ghi. Hiện Bình Định và Đắk Lắk cùng dẫn đầu với 6 điểm, nên trận gặp nhau giữa 2 đội vào ngày 16.9 sẽ là trận chung kết bảng.

Trong khi đó, U.21 TP.HCM đã có chiến thắng thứ 2 trước Tây Ninh 2-0 trên sân Thống Nhất do Nghiêm Xuân Thành và Cao Minh Hải ghi. Còn Đồng Tâm Long An cũng đè bẹp ĐH quốc tế Hồng Bàng đến 10-0 do công của Hữu Phước (4 bàn), Văn Thành, Công Vũ, và Hoài Nam (đều 2 bàn). Như vậy, ở lượt trận cuối diễn ra vào chiều 14.9, TP.HCM chỉ cần một trận hòa, trong khi ĐTLA buộc phải thắng chủ nhà mới lấy được ngôi đầu bảng.

Chiều nay, vòng loại giải sẽ tiếp diễn ở 2 bảng B và F. Bảng B diễn ra lượt cuối, SLNA gặp Công an nhân dân (CAND), Xuân Thành Hà Tĩnh gặp Viettel và Xi măng Hải Phòng gặp Hòa Phát. Ở bảng này trừ CAND, 5 đội còn lại đều có hy vọng giành suất dự VCK nên các trận sẽ rất gay cấn. Bảng F tại Kiên Giang sẽ là 2 trận giữa Vĩnh Long gặp Kiên Giang và Cần Thơ gặp Đồng Tháp.

