Đồng Tâm Long An dở khóc dở cười với cơn bão số 3

(TNO) Cơn mưa triền miên không dứt từ đêm 13.9 khiến toàn đội Đồng Tâm Long An ( ĐTLA ) lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi các chuyến bay tại sân bay Pleiku đều phải hoãn lại với lý do an toàn.