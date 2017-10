Đồng Tháp 1-2 Bình Dương: Công Vinh và Anh Đức cùng lập công

14 giờ 30

Đơn giản vì sự chênh lệch lực lượng và đẳng cấp giữa 2 đội. Trong khi Bình Dương còn đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì Đồng Tháp vốn đã yếu lại còn mất đến 4 trụ cột do thẻ phạt (Trường Khang, Minh Tâm, Simic) và án kỷ luật (Hải Anh) nên tân HLV Trần Công Minh chỉ còn biết vò đầu bứt tai. Ảnh: Hà Phương



Hơn nữa, sau khi đã thi đấu xong mặt trận AFC Champions League, giờ đây Bình Dương (15 điểm) tập trung cho cuộc chạy đua với Hải Phòng và Thanh Hóa ở V-League 2016 nên họ sẽ bung sức giải quyết các chướng ngại để thu ngắn khoảng cách.



Trận còn lại (cùng 16 giờ 30 chiều nay), QNK Quảng Nam với lợi thế sân nhà, quen thời tiết nắng nóng và phong độ đang tốt gần đây (thắng Cần Thơ, hòa Đà Nẵng) nhiều khả năng sẽ có điểm trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Hà Phương