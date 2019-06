Đồng Tháp gặp khó, Sông Lam Nghệ An có thể bị loại ở vòng loại U.21

Thật khó có thể tưởng tượng một đội bóng có bề dày ở sân chơi bóng đá trẻ và từng 5 lần vô địch giải bóng đá U.21 như Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại đang đối mặt với nguy cơ có thê sớm chia tay với vòng chung kết giải U.21 năm nay sau khi nhận thất bại nặng nề trước đội Phố Hiến đến 0-5 trên sân trung tâm đào tạo Viettel ở bảng A chiều nay 21.6

“Chưa bao giờ mà U.21 SLNA lại khởi đầu vòng loại lần này tệ đến như vậy”, một lãnh đạo bóng đá xứ Nghệ thốt lên đầy buồn bã khi chứng kiến đội nhà sụp đổ đến 5 bàn không gỡ trước Phố Hiến, đội bóng thực chất là lò đào tạo PVF trước đây. Các giám sát trận đấu này cũng cho rằng “ Thế trận thì SLNA không hê thua kém vì không có sự chênh lệch lớn trong đội hình. Nhưng có lẽ tâm lý nặng nề sau trận thua đầu trước Công an Nhân dân khiến rất nhiều tình huống SLNA phối hợp còn xoay trở nặng nề, bế tắc với nhiều pha xử lý lóng ngóng”.

Thanh Thúy Niềm vui của Phố Hiến sau khi ghi bàn vào lưới SLNA

Một trọng tài làm nhiệm vụ trận này nói “ Hiệp 1 SLNA còn chơi tốt chỉ để thua 1 bàn, nhưng hiệp 2 có nhiều thời điểm sau khi bị thủng lưới cầu thủ xứ Nghệ đá một cách thiếu tập trung và mất kiểm soát nên đến phút 65 đã bị dẫn 0-3 ”. Điền hình là chiếc thẻ đỏ của hậu vệ tuyển U.19 quốc gia Mai Sỹ Hoàng ở phút 85 dẫn đến mất người và nhận thêm 2 bàn thua liên tiếp ở 4 phút cuối làm SLNA sụp đổ 0-5

HLV Nguyễn Đình Dũng một lần nữa cho thấy chưa thể mang lại sức bật cho SLNA. Nhìn cách chơi khá lỏng lẻo, thiếu bọc lót kín kẻ ở hàng thủ, không kiểm soát được trục giữa (dù có thủ lĩnh Văn Việt và tiền vệ phòng ngự đầy kinh nghiệm Nguyễn Bá Đức) và xử lý vụng về ở tuyến đầu khiến cho SLNA đang đánh mất chính mình. 2 trận thua bị lọt 6 bàn trong bảng đấu có quá nhiều anh hào như Hà Nội, Viettel và Phố Hiến khiến chiếc vé dự vòng chung kết đang dần xa khỏi tầm tay của đoàn quân xứ Nghệ

Trong khi đó đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh tiếp tục cho thấy ấn tượng khi 2 trận đá với đội được xem là “nặng ký” hơn thì đều có điểm. Hòa Viettel và thắng SLNA đang mở ra hy vọng lớn cho Phố Hiến. Bằng lối đá rất chỉn chu, nhịp nhàng trên nền tảng dàn cầu thủ đồng đều, đầy khát vọng từng sát cánh trong đội tuyển U.16 Việt Nam 3 năm trước như Huỳnh Sang, Uông Ngọc Tiến, Khắc Khiêm, Trọng Long, thủ môn Hữu Tuấn và các nhân tố trẻ hơn như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thành Công Trần Hoàng Phúc.., Phố Hiến đã tạo nên sức sống cuồn cuộn, tưng bừng cho thấy đủ sức tranh chấp vé trực tiếp vào vòng chung kết.

Thanh Thúy Với nhiều gương mặt tuyển U.16 Việt Nam 3 năm trước, Phố Hiến đang gây sốc ở bảng A

Trong 5 bàn thắng của Phố Hiến, tiền đạo Lê Văn Đô lập hat-trick cùng 2 bàn cùa hậu vệ Thành Công đá phạt và cầu thủ dự bị Hoàng Huy đánh đầu. Chiến thắng này giúp Phố Hiến có 4 điểm vươn lên nhì bảng tạm xếp sau ĐKVĐ Hà Nội (6 điểm, thắng CAND 1-0 do Nguyễn Vũ Tín ghi).

Trong khi đó chủ nhà Viettel cũng có 4 điểm dù thắng Nam Định 4-0 ( Nguyễn Đức Hoàng Minh ghi cú đúp, 2 tuyển thủ U.23 VN Trần Danh Trung và Trương Tiến Anh ghi 2 bàn còn lại) nhưng xếp sau Phố Hiến do thua hiệu số bàn thắng bại. Ở bảng này thấy rõ 3 đội Hà Nội, Phố Hiến, Viettel sẽ tranh 2 suất nhất nhì dự VCK và suất thứ ba chờ so sánh bảng khác. Rất khó cho SLNA lật ngược tình thế để giành vé vào VCK

Ở bảng C, TP.HCM đã làm sống lại hình ảnh hào hùng trước đây của bóng đá trẻ thành phố khi chơi tưng bừng thắng đậm Vĩnh Long 5-0. Chân sút Nguyễn Trung Thành đã ghi 2 bàn cùng với 2 bàn ở lượt trước đó vào lưới Long An để có 4 bàn thắng tạm dẫn đầu giải vua phá lưới. 3 bàn con lại do Nguyễn Văn Mạnh , Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Ngọc Hậu đã giúp TP.HCM dẫn đầu tuyệt đối với 6 điểm.

Dương Thu Nguyễn Trung Thành , số 11 ghi tổng cộng 4 bàn sau 2 trận cho TP.HCM

Trong khi đó Long An sau thất bại trận đầu đã nỗ lực để hạ Bến Tre đến 7-2. Đội trưởng Hà Vũ Em cũng ghi đến 3 bàn, một tiền đạo khác là Cù Nguyễn Khánh cũng ghi 2 bàn. Long An đã vươn lên nhì bảng với 3 điểm trên cả Đồng Tháp và Đồng Nai cùng 2 điểm (do hoà nhau 1-1 trong 1 trận có 2 thẻ đỏ 8 thẻ vàng).

Trận hoà này một lần nữa cho thấy đội bóng giàu truyền thống Đồng Tháp đang thực sự gặp khó. Dù HLV Bùi Văn Đông đã tập trung khá đầy đủ những gương mặt từng vô địch giải U.19 quốc gia năm rồi như thủ môn Nguyễn Nhật Trường, đội trưởng trung vệ Nguyên Hoàng Duy, tiền vệ Cao Tấn Hoài, tiền đạo Trần Công Minh.. nhưng sau 2 trận dù đều ghi bàn dẫn trước nhưng Đồng Tháp luôn bị đối thủ Vĩnh Long và Đồng Nai gỡ hòa.

Dương Thu Niềm vui ghi bàn dẫn trước của Đồng Tháp với đội trưởng Hoàng Duy, Trần Công Minh (8), Lê Nhựt Huy (4), Võ Minh Trọng (20) nhưng lại bị chia điểm sau đó

Việc hòa cả 2 trận như vậy sẽ khiến Đồng Tháp lẫn Đồng Nai bất lợi nếu như xếp thứ ba trong bảng so hiệu số với 2 bảng còn lại. Khi đó cả 2 đội sẽ khó giành suất dự VCK.

Chiều mai 22.6 trên sân Kon Tum sẽ tiếp diễn 3 trận lượt thứ 2 bảng B giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Phù Đổng Bến Tre, Savinest Khánh Hòa gặp SHB Đà Nẵng và Đak Lak gặp Bình Định. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức xem ra quá mạnh ở bảng này vì 2/3 đội hình đang vô địch lượt đi giải hạng nhất. Nhưng HLV Trần Duy Quang hy vọng sẽ giúp cho Phù Đổng Bến Tre gây bất ngờ.

Còn SHB Đà Nẵng dù HLV trưởng Đào Quang Hùng vừa bị kỷ luật ở giải hạng nhì nhưng vẫn “mát tay” có thế giúp đội bóng sông Hàn với nhiều cái tên nổi trội như Phạm Trọng Hóa, Lê Văn Điệp, Nguyễn Ngọc Thi, Nguyễn Mạnh Cường..đủ sức vượt qua Savinest Khánh Hòa. Còn Đak Lak và Bình Định cùng thua trận đấu nên buộc phải thắng nếu không muốn sớm rơi lại.