Đồng Tháp lại thua

Mô tả Sau trận thua bất ngờ trước Cần Thơ 0-1, các cầu thủ Đồng Tháp không thể gượng dậy nổi khi gặp An Giang trong trận đấu quyết định vào chiều qua trong khuôn khổ bảng F. Đồng Tháp tiếp tục thất bại sau khi để thua An Giang với tỷ số 0-1 (Lâm Hải Đăng lập công cho An Giang ở phút 36). Trong khi đó, Cần Thơ đã không thể tận dụng thất bại của Đồng Tháp khi bị Vĩnh Long cầm chân 0-0. Như vậy, Cần Thơ đang dẫn đầu với 5 điểm, An Giang 4 điểm thứ nhì, Đồng Tháp và Kiên Giang cùng 3 điểm và Vĩnh Long 1 điểm. Chiếc vé đầu bảng sẽ được định đoạt trong 2 lượt trận còn lại với tâm điểm là 2 trận An Giang gặp Kiên Giang và Cần Thơ gặp Kiên Giang. Cũng trong hôm qua, đội chủ nhà vòng chung kết - HAGL đã có trận đấu trên sân Pleiku gặp tuyển Campuchia đang chuẩn bị cho AFF Cup. Với lối chơi gắn bó, U.21 HAGL đã nắm thế chủ động. Tuy nhiên chủ nhà chỉ ghi được bàn duy nhất 1-0 do công của Trần Ngọc Nhựt Q.H - D.Thu - H.Mau