Đồng Tháp và SLNA gia tăng khoảng cách

Đồng Tháp thăng hoa

Không lạ gì khi Cao su Đồng Tháp (ĐT) tiếp tục chơi thăng hoa dù đối thủ Hà Nội T&T đã bắt đầu tìm lại phong độ. Một phần do tinh thần của thầy trò HLV Phạm Công Lộc lên rất cao khi tiếp tục được đá sân nhà với dàn đèn mới nên đầy hưng phấn. Phần khác là lối chơi lăn xả, sự đoàn kết và khát vọng chiến thắng luôn hừng hực đã giúp ĐT chạy suốt 90 phút mà không hề biết mệt, các nhân tố ngoại càng đá càng bùng nổ, là điểm tựa vững vàng giúp các vệ tinh nội chơi mỗi lúc một hay.

Chính cách chơi đó giúp ĐT nhanh chóng làm chủ thế trận và liên tiếp tạo khoảng trống để dàn xếp nhiều cơ hội ghi bàn. Bất chấp hàng thủ Hà Nội T&T đã được giao đeo bám kỹ, cặp tiền đạo Samson và Felix vẫn thoát được rất nhanh nhẹn, và sự di chuyển khôn ngoan của họ giúp Văn Nghĩa sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 38. 6 phút sau đến lượt Samson tung cú sút ngay chính diện làm Dương Hồng Sơn “bó tay”. Dù tiền vệ trẻ Văn Quyết đã có bàn gỡ 1-2 ở đầu hiệp 2, nhưng hàng thủ Hà Nội T&T vẫn tỏ ra “cóng” chân trước bộ đôi Samson - Felix. Phút 65, Felix đã có pha xử lý bất ngờ từ ngoài 20m sút thẳng vào góc cao ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.

Khán giả phản ứng Bình Dương

Trái ngược với ĐT, đội chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) lại tỏ ra yếm thế trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) thiếu tiền đạo chủ lực Kavin. Đầu trận, BD nhập cuộc hay và sớm có bàn thắng do Philani ghi từ cú đánh đầu sau đường chuyền của Hữu Thắng. Nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Ricardo làm được. Bởi sau đó, hàng thủ, điểm yếu chí tử của BD liên tiếp phơi bày tử huyệt. Đầu tiên là chân sút Jamaica Fagan Diego gỡ hòa 1-1. Sau khi Philani bị chấn thương rời sân sau hiệp 1, BD chơi càng tệ hơn vì thế công quá kém do Leandro mờ nhạt. Liên tiếp là sai lầm của cặp trung vệ Ngọc Hùng - Chí Công để Derron (2 lần) và Diego ghi thêm 3 bàn nữa ấn định tỷ số 4-1. Sau trận đấu, khán giả BD đã phản ứng dữ dội đội chủ nhà, nhất là thủ môn Thế Anh đã chơi không đúng phong độ. Do thiếu kiềm chế, Thế Anh và cả thủ môn dự bị Đình Đức đã hướng thẳng lên khán đài để phản ứng lại khán giả nhà với những lời lẽ không hay, như cách hành xử của hậu vệ Quang Thanh ở đầu mùa giải.



Hàng thủ và tuyến giữa Bình Dương chơi yếu kém để Diego ghi bàn dễ dàng cho SLNA - Ảnh: Bạch Dương

Với 2 kết quả này, ĐT và SLNA đã bứt khỏi nhóm dưới với 17 và 16 điểm tiếp tục dẫn đầu V-League. Còn với Hà Nội T&T, có lẽ họ không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi không thể hiện được sức mạnh như mong đợi. Riêng với BD, nếu hàng thủ vẫn không được củng cố và tuyến giữa quá yếu, họ sẽ còn trượt dài trên bảng xếp hạng.

Nhiều cặp đấu sẽ hòa?

Chiều nay sẽ tiếp diễn 5 trận còn lại, trong đó có rất nhiều trận đầy duyên nợ với nhau. The Vissai Ninh Bình năm rồi đã vất vả khi nhờ bàn thắng ở phút 90+5 mới gỡ hòa 2-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà nên lần này cũng không dễ thắng khi phong độ hiện nay còn kém hơn rất nhiều. Hoàng Anh Gia Lai năm rồi cũng phải nhờ bàn thắng gần cuối trận của Minh Thiện mới gỡ hòa

1-1 trước Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Lần này khi đội hình thiếu Văn Trương do 3 thẻ vàng sẽ không dễ cho thầy trò Dusit có điểm. Tương tự năm rồi, Đồng Tâm Long An cũng hòa Navibank Sài Gòn tại Tân An. Lần này khi lực lượng vốn đã mỏng lại thêm sự vắng mặt của mũi nhọn Antonio do 3 thẻ vàng sẽ càng khó cho tân HLV Mc Menemy ghi điểm. Còn với Thanh Hóa đây là cơ hội đòi lại món nợ trước SHB Đà Nẵng khi năm rồi từng thua 2-4. Riêng Khatoco Khánh Hòa trở về Nha Trang sau khi hưng phấn với 1 điểm trên sân Chi Lăng, và không gì thuận lợi hơn khi gặp đội chót bảng Hà Nội ACB thường chơi không tốt khi xa nhà.

Lịch thi đấu chiều nay: 16 giờ: Khatoco Khánh Hòa - Hà Nội ACB (VTC7 trực tiếp), Vissai Ninh Bình - Vincem Hải Phòng (VTV3), Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng (VTC3), Hòa Phát - HAGL (Bóng đá TV). Lúc 17 giờ: ĐTLA - Navibank Sài Gòn (Thể thao TV).

Quang Huy - Đăng Khoa