Đồng Tháp xin đăng ký chậm, An Giang xin rút lui khỏi mùa giải 2015

(TNO) Vì chưa có quyết định cuối cùng từ thường vụ tỉnh ủy Đồng Tháp về việc có giải tán CLB hay không nên lãnh đạo đội bóng Cao su Đồng Tháp vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự V-League 2015.



Đội bóng Cao su Đồng Tháp chưa biết số phận của mình ra sao - Ảnh: Bạch Dương

17 giờ chiều ngày 24.10 là hạn áp chót mà các CLB V-League và hạng nhất phải nộp văn bản đăng ký tham dự mùa giải 2015 cho Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc Công ty VPF cho biết: “Chúng tôi đã nhận được gần như đầy đủ bản đăng ký của các CLB. Ngoại trừ đội hạng nhất Đắk Lắk chưa thấy gửi ra nhưng cho phép họ gửi muộn nhất vào cuối giờ chiều ngày 25.10.

Ngoài ra, CLB Hùng Vương An Giang đã chính thức xin rút lui, không thi đấu mùa giải 2015. Còn CLB Cao su Đồng Tháp xin đăng ký chậm vì vào tuần sau, thường vụ tỉnh ủy mới có cuộc họp để đưa ra quyết định có giải tán đội hay không!”.



Các cầu thủ Đồng Tháp ăn mừng chức vô địch giải hạng nhất mùa bóng năm ngoái - Ảnh: Bạch Dương

Hùng Vương An Giang (HV.AG) xin rút lui bằng văn bản chỉ là hành động hợp thức hóa việc giải thể của họ từ cách đây hơn 1 tháng. Đầu tháng 9.2014, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định giải tán đội bóng do không đạt được mục tiêu là trụ hạng thành công V-League 2014. Nguyên nhân quan trọng khác là đội bóng này không thể kham nổi khoản kinh phí vài chục tỉ để trang trải tiền lương, thưởng, di chuyển…

Nếu HV.AG giải thể là điều mà dư luận đã biết thì việc cách đây ít ngày, lãnh đạo CLB Cao su Đồng Tháp tuyên bố đang đứng trước nguy cơ giải tán còn Công ty cổ phần bóng đá Đồng Tháp có thể bị phá sản, gây bất ngờ khá lớn. Đội bóng này đã thi đấu khá ấn tượng tại giải hạng nhất 2014 và đoạt chức vô địch để ghi tên mình vào danh sách thi đấu của V-League 2015.



Tình cảm của người hâm mộ Đồng Tháp - Ảnh: Bạch Dương

Tuy nhiên, cũng chỉ vì cái nghèo bám đuổi mà đại diện duy nhất của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long đang như ngồi trên “đống lửa” trước khi Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận chính thức vào tuần sau.

Đó là đăng ký thi đấu mùa giải tới, còn giấy cấp phép hành nghề cho các CLB, theo ông Phạm Ngọc Viễn, VPF cũng đã nhận được văn bản đăng ký từ các CLB.

Xin được nhắc lại rõ hơn là kể từ năm 2015, bóng đá VN bắt buộc phải tham gia vào hệ thống cấp phép của AFC, nên các CLB phải thực hiện tốt các tiêu chí do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra. Bao gồm: tiêu chí về thể thao, tiêu chí về cơ sở vật chất, tiêu chí về nhân sự và quản lý hành chính, tiêu chí về pháp lý và tiêu chí về tài chính.



Hùng Vương - An Giang (áo vàng) đang giải thể từ từ - Ảnh: Bạch Dương

Ông Phạm Ngọc Viễn nói thêm: “Một vài CLB chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng chủ yếu là về vấn đề sân bãi và tạm thời VPF sẽ cho… nợ. Cũng nên thông cảm cho các CLB này, ví dụ như CLB Thanh Hóa, sân của họ xây dựng từ rất lâu rồi mà muốn thay đổi cần phải có thời gian và kinh phí.

Do có những khó khăn về mặt khách quan như vậy nên trong cuộc họp sáng 24.10, VPF đã quyết định hỏi ý kiến VFF tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành VFF vào ngày 28.10 tới đây về thời hạn cuối cùng để cấp phép hành nghề cho các CLB”.

Lan Phương

