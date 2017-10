ĐTLA bán vé sớm trận tiếp HAGL vào cuối tuần

(TNO) Trái với thông lệ, lãnh đạo CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) quyết định bán vé sớm trước 5 ngày để thuận tiện cho khán giả muốn xem Công Phượng và các đồng đội đến thi đấu tại sân Tân An vào lúc 17 giờ ngày 11.1.

>> HAGL tuyên chiến với nạn vé giả

>> ĐTLA sẽ có ít nhất 1 điểm khi tiếp HAGL

>> ĐTLA lo vỡ sân khi tiếp HAGL



Nhu cầu vé đang lên cao đến mức CLB ĐTLA phải mở bán vé để phục vụ khán giả từ ngày hôm nay - Ảnh: Khả Hòa

“Hai ngày nay tôi suốt ngày ôm điện thoại trả lời những cuộc gọi từ khắp nơi. Báo chí, truyền thông, bạn bè và cả các cổ động viên gọi điện tới tấp hỏi về chuyện vé, hỏi tình hình trận đấu làm tôi trả lời mệt nghỉ.

Lần đầu tiên sau bao năm làm bóng đá tôi mới thấy có trận đấu được giới hâm mộ quan tâm nhiều đến thế. Lý do xuất phát từ HAGL với “hiệu ứng U.19” và việc ĐTLA xuất sắc cầm hòa đội bóng rất mạnh là Hà Nội T&T ở trận khai mạc cũng khiến bà con Long An nức lòng”, chủ tịch CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm chia sẻ về sự bận rộn bất ngờ trước thềm trận tiếp đón HAGL.

Do cơ sở vật chất xuống cấp nên sức chứa khoảng 20.000 chỗ của sân Tân An đã được ban tổ chức yêu cầu giảm xuống gần một nửa, khoảng 11.000 ngàn, để đảm bảo an toàn cho trận đấu.



Việc ĐTLA (áo đỏ) cầm hòa Hà Nội T&T ngay trên sân đối phương ở trận mở màn cũng sẽ là động lực để người hâm mộ lên sân ủng hộ đội nhà - Ảnh: Minh Tú

Thông thường con số này là quá dư dả, bởi ở các mùa trước mỗi trận đấu trên sân nhà của ĐTLA cũng chỉ có khoảng từ 3.000 đến 5.000 khán giả.

Ngay như các chiến thắng ấn tượng nhất của ĐTLA trước Hà Nội T&T ở V-League và tứ kết Cúp Quốc gia 2013 cũng chỉ có khoảng 3.000 khán giả đến sân, hay ở trận bán kết Cúp Quốc gia trước V.Ninh Bình sau đó cũng chỉ có khoảng 4.000 người chứng kiến...

Tuy nhiên, dự kiến mọi thứ sẽ hoàn toàn đổi khác khi ĐTLA gặp HAGL trên sân Tân An vào cuối tuần này. Sau sự cố suýt “vỡ” sân ở Pleiku, dường như 11.000 vé ở sân Tân An bỗng trở nên khiêm tốn.



Chắc chắn khi tiếp HAGL, sân Tân An sẽ không còn cảnh khán đài thưa thớt khán giả như thế này - Ảnh: Khả Hòa

“ĐTLA xác định sẽ phục vụ bà con Long An và các tỉnh lân cận nên sẽ vẫn giữ nguyên mức vé, không tăng giá dù như thế có thể tăng nguồn thu. Đồng thời, chúng tôi quyết định bán vé sớm từ chiều nay cho ai có nhu cầu mua vé trước. Tình hình vé chiều nay đã bắt đầu khả quan.

Rút kinh nghiệm trận đấu tại Gia Lai, chúng tôi đề xuất thêm gấp rưỡi lực lượng công an để giữ trật tự từ 200 người lên 300 người, cũng như lực lượng dự phòng trong tình huống khẩn cấp”, ông Nhiệm cho biết.

Theo một thành viên của ban tổ chức sân, kể ra sân Tân An thuận lợi hơn sân Pleiku bởi 11.000 chỗ ngồi quy định vẫn có chỗ để linh động xử lý trên khán đài thiết kế cho 20.000 người. “Trong trường hợp nạn vé giả hoành hành quá mức hay khán giả dẫn theo trẻ em vào nhiều, số vé có dôi ra từ 500 đến 1.000 vé thì chúng tôi cũng còn phương án... cơi nới thêm”, vị này cho biết.

Vé trận ĐTLA gặp HAGL sẽ được bán liên tục từ ngày 7.1 đến ngày 11.1. Người hâm mộ có thể đến tìm mua tại phòng hành chính Trung tâm huấn luyện thi đấu Sở VH-TT&DL tỉnh Long An, số 7 Đường Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An ( Đối diện khán đài A2) với các mức giá rất mềm từ 15.000 (khán đài C,D), 20.000 (B) và 25.000 (A).

Tiểu Bảo

Tiểu Bảo