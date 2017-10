ĐTLA bên bờ vực thẳm

Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã thua 5 trận liên tiếp, trong đó có 3 trận do HLV Ricardo trực tiếp dẫn dắt, hiện đang tuột xuống hạng 12, chỉ trên 2 đội đứng chót là Nam Định và Navibank Sài Gòn có 1 và 2 điểm, nên nguy cơ xuống hạng hoặc đi play-off rất cao. Có thể xem đây là thành tích tệ nhất trong nhiều năm qua của đội từng 2 lần vô địch quốc gia. Nếu trước đây khi đội tuột xuống áp chót như vậy ở lượt đi dưới thời HLV Calisto nhiều người sẽ tin ĐTLA biết cách quật khởi ở lượt về. Nhưng giờ đây niềm tin đó rất mong manh, nếu không muốn nói là rất khó để lật ngược tình thế vì nhiều lý do, trong đó có vẻ như nguyên nhân chủ chốt chính là cách sử dụng người không hợp lý của HLV Ricardo.

So trên mặt bằng chung với nhiều đội V-League khác, lực lượng ĐTLA không hề kém, nhưng từ thời HLV Luis, việc sử dụng cầu thủ không ít trận trái khoáy đã đặt ra nhiều vấn đề làm cho một vài trụ cột mất lửa. Nếu đội hình ĐTLA đồng đều thì việc xoay vòng nhân lực có thể chấp nhận, nhưng nhiều thử nghiệm lại không cho ra một kết quả tốt. Lẽ ra khi đội không thể bật lên được với đội hình có nhiều bố trí mới thì phải có những điều chỉnh để thay đổi lại cho phù hợp, nhưng ông Luis vẫn chọn giải pháp “không nghe, không biết” để áp dụng cách sắp xếp của mình. Thế là mấy trận đầu, ĐTLA chỉ có hòa. Khi Trần Công Minh lên thay, chỉ vài thay đổi nhỏ, lập tức ĐTLA chơi khác hơn và có ngay 2 trận thắng tạo đà. Chỉ tiếc là Công Minh chưa tạo được lòng tin cho bầu Thắng nên mới dẫn đến việc Chủ tịch ĐTLA mời HLV Ricardo. Có thể chuyên gia Bồ Đào Nha này không phải là HLV dở, nhưng thời gian nắm bắt chưa nhiều lại bị áp lực thành tích và nhất là ông lại đi theo lối mòn của HLV Luis trong việc sử dụng những cầu thủ không thật đúng khả năng và sở trường nên Ricardo đã làm cho sức gắn kết của ĐTLA không bật lên được. Tệ hại nhất chính là việc ông sắp đội hình rất chệch choạc ở hàng thủ trong trận thua Nam Định và dù đã điều chỉnh lại tốt hơn nhưng vẫn thiếu kín kẽ ở trận thua SHB Đà Nẵng.

Thế nên ĐTLA hiện đang sa sút vì chính lỗi của mình. Vài cầu thủ trụ cột mất đi tính chiến đấu mạnh mẽ vốn có trước đây và gặp chấn thương cũng vì thất vọng trước sự thay đổi xoành xoạch của BHL. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ ĐTLA bắt đầu sa vào những biểu hiện bạo lực trong trận thua Nam Định và Đà Nẵng nên mất đi kỷ luật đấu pháp. Chiều mai gặp Cao su Đồng Tháp, ĐTLA còn khuyết đến 5 trụ cột là cặp trung vệ Thanh Giang - Minh Thông, 3 tiền vệ Minh Phương - Hoàng Lâm và Danny Davis càng thêm rất khó khăn. Có lẽ lối thoát tốt nhất hiện nay là ĐTLA cần phải xốc lại tinh thần, tăng cường những liệu pháp tâm lý và nên bổ sung thêm những trợ lý tốt để giúp ông Ricardo không bài binh bố trận thiếu chặt chẽ, không phù hợp trong tình hình đội hiện nay. Chỉ có vậy, ĐTLA mới không trượt dài và đánh mất chính mình nữa.

Q.T