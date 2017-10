ĐT.LA có thêm ngoại binh chất lượng

ĐT.LA – Eintracht Frankfurt: 1-3 So với trận đấu gặp ĐTVN, chiều qua Frankfurt đã thể hiện một lối chơi còn ấn tượng hơn nhiều. Những pha phối hợp của Frankfurt được tổ chức rất khoa học và hiệu quả. Trong cả trận đấu, thống kê cho thấy Frankfurt có hơn 20 lần dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Philip. Nếu thủ môn Philip không thi đấu xuất sắc và may mắn không đứng về phía đội chủ nhà thì ĐT.LA còn phải nhận một trận thua đậm hơn nhiều. Điểm sáng duy nhất trong trận đấu mà đội nhà tạo được đó chính là nỗ lực cá nhân của Lý Lâm Wa (Issawa) khi anh có pha sút xa chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số. Cả 3 bàn thắng của Frankfurt đều được ghi trong hiệp 2 khi đội khách gia tăng nhịp độ tấn công. Phút 67, Altintop đệm bóng cân bằng tỉ số sau đường chuyền như đặt của đồng đội. Phút 71, Kohler nâng tỉ số lên 2-1 sau một pha phối hợp hoàn hảo của Frankfurt. Bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Frankfurt do tiền đạo Tsumu thực hiện ở phút 83, sau cú tung móc đẹp mắt. Anh Tuấn