ĐTLA đặt chân xuống hạng

Vòng đấu 25 chiều qua đã đưa đến những kết quả gần như ngã ngũ ở 2 đầu V-League. Nếu ở tốp đầu không có bất ngờ thì việc thất thủ trên sân nhà khiến cựu vương Đồng Tâm Long An đối mặt với khả năng xuống hạng.

Trong cuộc đua vô địch, Sông Lam Nghệ An đã chứng minh sự trong sáng của mình bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân Mỹ Đình trước Hà Nội ACB, đồng thời phá tan hoài nghi về một ân tình cứu đội bóng thủ đô vốn rất thân thiết. Dù bị Thành Lương ghi bàn dẫn trước, nhưng 3 bàn thắng của Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hoàng Helio và Trọng Hoàng đã nhấn chìm mọi nỗ lực của đội bóng bầu Kiên. Bàn gỡ 2-3 muộn màng của Lucas chẳng giúp ích gì cho Hà Nội ACB vì với điểm số hiện có họ đã chính thức xuống hạng bất kể kết quả vòng tới. Chiến thắng này cũng hâm nóng lại khả năng vô địch của SLNA khi họ rất có lợi thế ở trận cuối trên sân nhà. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng quyết tâm đá trận chung kết với đội bóng xứ Nghệ khi thắng sít sao 1-0 trước Vicem Hải Phòng nhờ bàn thắng của Công Vinh. Cũng may cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi hậu vệ Quốc Long đã cứu thua ngay trên vạch vôi ở những phút gần cuối trận. Nếu không, cuộc đua vô địch đã sớm ngã ngũ. Một ứng viên khác là SHB Đà Nẵng (ĐN) cuối cùng cũng đã phải hài lòng với vị trí trong top 3 khi không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch do gặp Becamex Bình Dương chơi quá sòng phẳng. Cả 2 đội đã cống hiến một trận đấu hay khi Josep mở tỷ số nhưng Gaston Merlo gỡ hòa 1-1 cho ĐN (anh cũng vươn lên vượt qua Evaldo của HAGL để dẫn đầu giải vua phá lưới với 21 bàn).



Nỗi buồn của bầu Thắng khi ĐTLA đối mặt với việc xuống hạng - Ảnh: Khả Hòa

Ở nhóm cuối, trận chung kết ngược trên sân Long An diễn ra rất hay. Kasim ghi bàn mở tỷ số cho ĐTLA phút 30, chỉ 5 phút sau, trung vệ Olushola và tiếp đó Timothy (11m) đã lật ngược tình thế dẫn lại 2-1 cho Hòa Phát. Cuối hiệp 1, cú đánh đầu của Antonio đã gỡ hòa 2-2. Tưởng chừng ĐTLA sẽ thuận lợi hơn khi thi đấu dưới trời mưa nặng hạt, nhưng sự thay người hợp lý của HLV Nguyễn Thành Vinh khi đưa thủ môn Đức Cường thay Viết Nam hai lần mắc sai lầm để thua trước đó và tung Ngô Đức Thắng vào tăng cường tấn công biên, đã giúp đội bóng thủ đô không chỉ bảo vệ vững chắc cầu môn mà còn giành trọn 3 điểm với bàn quyết định 3-2 do Đức Thắng ghi phút 57.

Thắng trận này, Hòa Phát xem như thoát vì trận cuối gặp Khatoco Khánh Hòa đã an toàn trụ hạng (Khánh Hòa thắng Thanh Hóa 4-2 do Agostinho, Ngọc Điểu, Đình Việt và Trindade ghi). Tương tự, Hải Phòng dù thua Hà Nội T&T 0-1, nhưng trận cuối cũng gặp Hà Nội ACB đã xuống hạng nên cửa thoát rất lớn. Vì vậy, chiếc vé xuống hạng thứ 2 gần như thuộc về ĐTLA. Hai kết quả khác: Vissai Ninh Bình thắng Cao su Đồng Tháp 2-0 và Navibank Sài Gòn thắng HAGL 2-1.

Xếp hạng sau 25 lượt: 1/SLNA: 48 điểm, 2/Hà Nội T&T: 45 điểm, 3/Đà Nẵng: 43 điểm, 4/Vissai Ninh Bình: 36 điểm, 5/Becamex Bình Dương: 36 điểm, 6/Thanh Hóa: 34 điểm, 7/Đồng Tháp: 34 điểm, 8/Navibank Sài Gòn: 33 điểm, 9/HAGL: 32 điểm, 10/Khatoco Khánh Hòa: 32 điểm, 11/Hải Phòng: 29 điểm, 12/Hòa Phát: 29 điểm, 13/ĐTLA: 27 điểm, 14/Hà Nội ACB: 25 điểm.

Thanh Niên