ĐTLA lo vỡ sân khi tiếp HAGL

(TNO) Cuối tuần này (11.1), ĐTLA sẽ tiếp HAGL tại sân Long An. Lãnh đạo CLB ĐTLA cho biết họ không lo về chuyên môn mà lo ngại sẽ vỡ sân khi sức hút của HAGL quá lớn.

Sân Pleiku suýt vỡ trong trận HAGL gặp Sanna Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa

Theo thiết kế ban đầu, sân vận động Long An có sức chứa 19.975 chỗ ngồi, với sức chứa khá lớn này, sân Long An có thể đủ sức đón tiếp khán giả hâm mộ đến xem trận đấu giữa ĐTLA và HAGL ở vòng 2 V-League 2015.

Thế nhưng, do nhiều năm không được cải tạo, nên sân bóng này có phần xuống cấp. Chính vì thế, trong đợt kiểm tra và thẩm định năm 2014, Sở xây dựng Long An cấp phép xác nhận sân Long An chỉ đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho 11.000 khán giả trong một trận đấu.

Từ quyết định của sở xây dựng Long An, nên số vé được phát hành cho trận đấu này tổng cộng chỉ là 11.000 vé, chứ không phải gần 20.000 vé như sức chứa theo thiết kế ban đầu của sân Long An.

Trao đổi với chúng tôi, chủ tịch CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm nói: “Chúng tôi chỉ phát hành 11.000 vé, đúng với sự cho phép của sở xây dựng Long An, chứ không thể phát hành thêm, bởi nếu có chuyện không may xảy ra, thì sẽ rất phức tạp”.

Ông Nhiệm cho biết, nhiều năm trở lại đây, sân Long An thường chỉ đón từ 5.000 đến 6.000 khán giả/trận, nên thiết nghĩ với giấy phép 11.000 của sở xây dựng là quá đủ, nhưng không dè V-League năm nay, HAGL tạo sức hút quá lớn.



Sân Long An hiện chỉ có thể phục vụ 11.000 khán giả - Ảnh: Bạch Dương

“Lần đầu tiên một trận đấu ở V-League của ĐTLA mà tôi nhận được điện thoại đặt mua vé từ nhiều tỉnh khác. Rất nhiều người quen ở Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ... và các huyện ở Long An gọi điện đặt mua vé đến cháy máy, trong khi vé chưa phát hành. Lâu nay, người dân Long An cũng chưa xem trực tiếp lứa cầu thủ Công Phượng đá bóng nên ho đều rất háo hức. Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ cháy vé”.

Theo ông Võ Thành Nhiệm, ĐTLA sẽ bán vé sớm, dự kiến sáng ngày 8.1 sẽ tổ chức bán vé, nếu số lượng vé hết nhanh sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Tỉnh Long An về việc có nên phát hành thêm vé hay không.

“Điều chúng tôi lo nhất vẫn là hiện tượng vé giả, như ở Giải U.21 Báo Thanh Niên tại Cần Thơ, hay trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa trên sân Pleiku gần đây. Hiện tượng vé giả được bán chung với vé chợ đen dẫn đến số khán giả vào sân quá đông, không kiểm soát được”, ông Võ Thành Nhiệm bày tỏ.

Theo ông Nhiệm, ĐTLA sẽ đề xuất tỉnh Long An tăng cường các lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn trận đấu tốt nhất. Ngoài ra, Long An cũng sẽ kiên quyết chống nạn vé giả, những ai bán vé chợ đen, vé giả đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Quang Huy

