ĐTLA mất cả hàng thủ khi gặp HAGL

(TNO) Vừa trở về Việt Nam, trước mặt HLV Ngô Quang Sang là cả núi thách thức khi Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ không có bộ tứ phòng ngự trong chuyến làm khách trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 13.9.

ĐTLA sẽ vắng hậu vệ kỳ cựu khi gặp HAGL - Ảnh: Minh Tú ĐTLA sẽ vắng hậu vệ kỳ cựu khi gặp HAGL - Ảnh: Minh Tú

Sau vòng 24, HLV Ngô Quang Sang khăn gói ra Hà Nội để tập trung cùng tuyển Việt Nam cho chuyến làm khách trên sân Municipal của Đài Loan. Phải đến chiều tối hôm qua, ông mới kịp trở về CLB ĐTLA để chuẩn bị cho vòng đấu áp chót V-League 2015.

Hướng đến chuyến làm khách tại phố núi, khó khăn trước mặt ông Sang chất cao như… núi: “Nhật Tân và Quang Thanh nghỉ vòng tới vì thẻ phạt trong trận gặp Đồng Nai, xem như tôi mất 2 trụ cột rất quan trọng ở 2 biên.

Chí Công bị rách bắp đùi phải, Thanh Giang bị đau từ 2 tuần trước và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Mà có ra sân thì cũng không bảo đảm anh ấy sẽ chơi đúng phong độ. Nhìn lại, ĐTLA xem như mất nguyên hàng thủ.

Chưa hết, Thanh An xem như nghỉ hết giải cùng với Chí Công cũng với lý do rách bắp. Trong khi đội trưởng Tài Em bị chấn thương từ trận gặp Than Quảng Ninh suốt thời gian qua cũng chỉ tập nhẹ. Tôi vừa về Việt Nam, chưa kịp làm việc rốt ráo với các bộ phận chuyên môn nên chưa nắm chắc được, nhưng khả năng ra sân của Tài Em cũng 50-50, chỉ để ngỏ thôi”.

Tiền vệ Bảo Anh (5) nhiều khả năng sẽ phải đá trái kèo tại Pleiku - Ảnh: Khả Hòa Tiền vệ Bảo Anh (5) nhiều khả năng sẽ phải đá trái kèo tại Pleiku - Ảnh: Khả Hòa

Theo kế hoạch, ĐTLA sẽ bay trực tiếp từ TP.HCM lên Pleiku vào lúc 15 giờ ngày 11.9. Đây được xem như là tin vui nhỏ trong khó khăn, khi sân bay Pleiku đã hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa để nâng cấp.

Đội hình rách bươm, khó khăn trước mắt ĐTLA càng cao hơn khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau 3 trận toàn thắng tinh thần đang lên rất cao. Đó là chưa kể ĐTLA sẽ phải thi đấu trong cảnh bị “soi” kỹ lưỡng vì đây đã là trận áp chót giải và HAGL chưa chắc chắn trụ hạng.

Ông Sang khẳng định ĐTLA sẽ không bị phân tâm: “HAGL thay đổi HLV, sử dụng lại cầu thủ có kinh nghiệm nên cách chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn nhiều so với khi gặp chúng tôi ở lượt đi (thắng 2-1).

Cộng thêm bên đây bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, nhiệm vụ trận tới sẽ rất khó khăn. Nhưng ĐTLA xác định sẽ chơi cống hiến, cố gắng hết sức để có điểm tại Pleiku.

Tôi bảo đảm ĐTLA sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Họ muốn nói gì thì nói, chúng tôi có nhiêu chơi bấy nhiêu. Chủ trương của ĐTLA là phòng ngự chặt và chờ phản công nhanh. ĐTLA đâu phải Becamex Bình Dương muốn thắng ai thì thắng đâu.

Chúng tôi biết mình biết người nhưng sẽ không vì vậy mà lơi chân hay buông xuôi. Tôi nghĩ trận tới sẽ rất là hay. Gần cuối giải rồi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi. Chúng tôi phải chơi cho được đặng còn báo cáo bà con CĐV đã ủng hộ cả mùa qua chứ. Đâu đá bậy, làm bậy được”.

Khi khả năng ra sân của cựu tuyển thủ Thanh Giang đang để ngỏ, ĐTLA hiện chỉ còn mỗi Thanh Cường và Hoàng Lâm sẵn sàng sung trận. Trong khi đó, do Tấn Tài vẫn chưa bình phục nên nhiều khả năng tiền vệ năng nổ Bảo Anh sẽ được rút về đá biên phải. Cánh trái sẽ là sự xuất hiện của Hồ Hải Phong.

Tiểu Bảo