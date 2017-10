ĐTLA nhận cúp, Tây Ninh xuống hạng

Hòa chủ nhà SQC Bình Định 1-1, ĐTLA đã không thể nâng chuỗi thành tích lên 11 trận thắng liên tục mà chỉ dừng ở con số 10. Dù vậy họ vẫn xứng đáng là tân vô địch giải hạng nhất Tôn Hoa Sen kết thúc chiều qua.

Trong khi đó, dù thắng An Giang 1-0 nhưng do TDC Bình Dương hòa Đồng Nai 0-0 và Trẻ Hà Nội thắng Quảng Nam 2-0 nên Tây Ninh xuống hạng cùng với CLB TP.HCM. Các kết quả khác, Than Quảng Ninh - Trẻ Đà Nẵng 3-1, Cần Thơ - Lâm Đồng 2-1, Hà Nội - TP.HCM 3-1.



ĐTLA nâng cúp vô địch - Ảnh: Khả Hòa

D.Thu - L.Trí