ĐTLA vô địch, TP.HCM xuống hạng

Vòng đấu 25 giải hạng nhất chiều qua đã gần như ngã ngũ khi CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã thắng Than Quảng Ninh 1-0, trong khi đối thủ cùng 45 điểm trước đó là Hà Nội lại thua Tây Ninh 0-1. Dù còn 1 vòng đấu nhưng do hơn đối đầu (ĐTLA từng thắng 3-0 và thua 1-2 trước Hà Nội) nên dù có thua trận cuối, đội bóng của bầu Thắng vẫn lên ngôi vô địch. Hà Nội cũng cầm chắc ngôi nhì và cũng lên hạng bất kể trận cuối do đã bỏ xa đội xếp sau là Đồng Nai.