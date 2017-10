ĐTLA xuống chót bảng

Càng đá càng bế tắc

Tình cảnh của ĐTLA hiện nay là như vậy. Sau khi chia tay Tài Em, Minh Phương và trước đó là Santos, Việt Thắng, Văn Khải, dàn nội binh còn lại của ĐTLA không còn những cầu thủ có đẳng cấp nên không thể bù đắp được lỗ hổng mà các trụ cột để lại. Các ngoại binh phong độ cũng ngày càng đi xuống, cộng thêm việc lãnh đạo đội thay HLV như thay áo khiến lối chơi của ĐTLA vốn rất chặt chẽ và luôn được hâm nóng thường xuyên dưới thời phù thủy Calisto đã trở nên rời rạc, chắp vá và mất lửa trong thời gian gần đây. Xem ĐTLA thi đấu, giờ đây không ai còn nhận ra chiến thuật phòng ngự phản công lẫy lừng một thời từng đưa tập thể này lên đỉnh, thay vào đó là sự nóng vội, manh mún và dễ suy sụp thêm khi bị thủng lưới trước.



ĐTLA (phải) đang trượt dốc không phanh - Ảnh: Ngô Nguyễn

Điều này đã lộ rõ từ các trận thua HAGL, mất điểm trước Vincem Hải Phòng, suy sụp trước SHB Đà Nẵng và mới nhất là bệ rạc trước đội bóng cùng cảnh ngộ là Hà Nội ACB. Trong khi đội bóng thủ đô chơi tốt lên bao nhiêu thì ĐTLA lại yếu thế bấy nhiêu. Hàng công vừa vô duyên vừa lắt nhắt, còn hàng thủ liên tục phơi bày tử huyệt cho Lucas một mình ghi 3 bàn khiến cho bàn gỡ của Danny chẳng còn ý nghĩa gì. Vai trò của HLV Mc Menemy mờ nhạt, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì khác khi tuyến giữa của ĐTLA quá yếu, không cầm được bóng và cũng không có một cầu thủ nào biết tổ chức cho ra hồn. Nói cách khác, sự thiếu đầu tư tốt từ bầu Thắng, sự thiếu chăm chút về lực lượng, không có một HLV xây dựng lối chơi ổn định đã khiến cho ĐTLA không còn là chính mình.

Trùng hợp 3 trận hòa 2-2

Đá trên sân Lạch Tray trong tình cảnh lực lượng thiếu hụt do chấn thương nhưng Becamex Bình Dương (BD) may mắn có được một điểm từ quả đá phạt tuyệt đẹp của Vũ Phong ở phút 90+2, để san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng miền Đông Nam Bộ. Trận đấu này, chủ nhà Vicem Hải Phòng (HP) đã chơi rất hay với pha mở tỷ số ở phút 20 từ quả sút xa tuyệt đẹp của Thiago. Nhưng ngay lập tức Leandro cũng đáp lễ bằng pha ghi bàn tuyệt đẹp với cú sút căng như kẻ chỉ giúp BD san bằng cách biệt 1-1. Do tuyến giữa của BD trận này không đủ sức cản phá, nên một lần nữa tạo điều kiện cho Thiago độc diễn và sút xa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HP. Từ khi Leandro rời sân, thế công của BD yếu hẳn đi, nhưng may mắn đã đến với họ khi Lê Đức Tài trong nỗ lực đi bóng đã bị hậu vệ HP phạm lỗi ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Vũ Phong lập công đem 1 điểm quý giá về cho đội nhà.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Cao su Đồng Tháp (ĐT) dù chơi sân nhà nhưng phải rất may mắn mới cầm hòa được đội khách. HAGL dẫn trước từ chấm phạt đền do Evaldo ghi (tình huống này BHL và cầu thủ Thanh Hóa đã phản ứng trọng tài Nguyễn Văn Quyết dữ dội). Nhưng sai lầm của hàng thủ đã để cho Sunday và Hoàng Đình Tùng ghi bàn dẫn lại 2-1 cho Thanh Hóa. Phải đến phút 80, Evaldo mới ghi bàn gỡ 2-2 giành lại 1 điểm cho chủ nhà. Trong khi đó, ĐT bị thủng lưới rất sớm sau khi Văn Hoán ghi bàn cho Khatoco Khánh Hòa (KH) ở phút 6. Dù sau đó Hammaed gỡ hòa 1-1, nhưng do thủ môn Bùi Tấn Trường “bắt bài” không chính xác để bóng bật luôn vào lưới từ cú sút của Agostinho nâng tỷ số lên 2-1 cho KH. Phải đến phút 88, Samson mới gỡ hòa cho ĐT.

Trận còn lại, SHB Đà Nẵng thắng dễ Hòa Phát 2-0 do Hernandez và Merlo ghi. Hiện Merlo đang có 9 bàn thắng, kém 1 bàn so với Samson và Evaldo (cùng 10 bàn) ở giải vua phá lưới.

Xếp hạng sau 10 lượt: 1/ SLNA: 23 điểm, 2/ Đà Nẵng: 20 điểm, 3/ CS Đồng Tháp: 18 điểm, 4/ Hà Nội T&T: 17 điểm, 5/ Khatoco Khánh Hòa: 17 điểm, 6/ HAGL: 14 điểm, 7/ Becamex Bình Dương: 13 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 12 điểm, 9/ Hải Phòng: 12 điểm, 10/ Thanh Hóa: 12 điểm, 11/ Navibank Sài Gòn: 12 điểm, 12/ Hòa Phát: 11 điểm, 13/ Hà Nội ACB: 7 điểm, 14/ ĐTLA: 6 điểm.

L.P - Q.H - L.Trí - N.Đức - Q.D