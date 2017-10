Đức Chinh lập cú đúp giúp U.19 Việt Nam thắng dễ Hồng Kông

(TNO) HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không thật sự mãn nguyện mặc dù đội U.19 Việt Nam đã vượt qua Hồng Kông với tỷ số 3-1 trong trận đấu đầu tiên của vòng loại U.19 châu Á vào chiều nay 28.9 tại Myanmar.

Đức Chinh đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới U.19 Hồng Kông - Ảnh: Đỗ Hải Đức Chinh đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới U.19 Hồng Kông - Ảnh: Đỗ Hải

Ngay phút thứ 3, Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên khi cú sút của bật cột dọc, dội ra ngoài. Nhưng 4 phút sau đó, nhận đường chuyền từ Quang Hải, Chinh đã kịp thời sửa sai khi bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam. Ghi bàn thắng sớm, Việt Nam chơi rất hưng phấn nhưng khá nhiều tình huống ngon ăn đã bị đánh rơi một cách rất đáng tiếc.



Ông Tuấn mô tả: “Trong khi không thể ghi thêm được bàn thắng nào ở hiệp 1, ở phút 43, học trò của tôi lại bị sai số do chủ quan. Các tiền vệ Việt Nam mất bóng từ giữa sân, đội bạn thực hiện pha tấn công nhanh và đường chuyền từ cánh vào khu vực 16m50 của họ tưởng như vô hại lại biến thành cơ hội rất tốt để tiền đạo ghi bàn gỡ hòa 1-1”.



Cũng theo lời HLV Hoàng Anh Tuấn, cầu thủ Hồng Kông có thể hình khá tốt, quá chênh lệch so với U.19 Việt Nam nhưng đội bóng này không có kỹ năng tốt. Vì thế dù may mắn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 nhưng sang đến hiệp 2, Hồng Kông vẫn bị áp đặt lối chơi.



“45 phút tiếp theo, chúng tôi vẫn kiểm soát rất hiệu quả thế trận và Tiến Linh ghi bàn rất đẹp mắt ở phút 47. Phút 59, Đức Chinh ghi bàn thứ 2 cho riêng mình, ấn định tỷ số 3-1. Tuy nhiên, đáng nhẽ đã không thể có tỷ số này nếu như cuối trận đội bạn thực hiện thành công quả phạt đền.



Số là đội U.19 Việt Nam lại mắc sai lầm cá nhân. Hậu vệ trái Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm nên bị thẻ đỏ và nghỉ hai trận đấu tới. Rất may, thủ môn Thanh Tuấn đã đẩy được quả phạt đền từ đội bạn”, ông Tuấn cho biết.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng với chiến thắng của U.19 Việt Nam - Ảnh: Đỗ Hải HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng với chiến thắng của U.19 Việt Nam - Ảnh: Đỗ Hải HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Tuy thắng nhưng U.19 Việt Nam vẫn cần phải rút kinh nghiệm nhiều điều. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và đôi lúc đã chơi mất tập trung, thiếu chặt chẽ. Những khuyết điểm này cần phải được khắc phục ở trận gặp Brunei ngày 2.10”.



Chúng tôi hỏi ông Tuấn là bài học rút ra từ trận thắng này là gì? Câu trả lời từ ông Tuấn là: “Không được chủ quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi đang dẫn trước. Kiểm soát tình huống cần phải chặt chẽ hơn, tập trung hơn và tránh những sai sót cá nhân, dễ dẫn đến những sự trả giá đáng tiếc.



Sự mất tập trung và còn chủ quan của hàng thủ đã được ban huấn luyện rút kinh nghiệm ngay từ giải U.19 Đông Nam Á cách đây chưa lâu và trong cuộc họp đấu pháp trước trận đấu gặp Hồng Kông cũng đã được quán triệt lại. Vậy mà vào trận vẫn mắc phải. Ngoài ra, các tiền đạo và tiền vệ vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội".



"Tôi cảm thấy khá lo lắng khi Thanh Hào phải nghỉ hai trận tới do lĩnh thẻ đỏ. Vị trí hậu vệ trái của U.19 Việt Nam vốn vừa thiếu vừa yếu. Giờ mất Hào thì khó khăn sẽ đến. Nhưng cũng may là lượt kế tiếp, chúng tôi được nghỉ. Ngày 2.10 mới đấu trở lại gặp U.19 Brunei. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi sẽ tính toán giải pháp và tìm người thay thế", ông Tuấn bày tỏ.

