Đừng để bạo lực leo thang!

Như chuyện ở vòng 15 V-League trên sân Cao Lãnh, chỉ vì bức xúc với TT Nguyễn Văn Kiên khi cho rằng ông bỏ qua 2 tình huống chạm tay trong vòng cấm địa trước đó cũng như không xử lý pha Văn Ngân ngã từ sự truy cản của hậu vệ Navibank Sài Gòn dẫn đến pha phản công ghi bàn cho đội khách mà HLV Phạm Công Lộc đã chạy vào sân suýt manh động với TT. Hành động này kéo theo cơn giận dữ của người xem với những tiếng chửi bới và ném đồ vật vào sân. Đây là hành vi không thể chấp nhận, cho thấy chính chủ nhà thiếu chuyên nghiệp cũng như chưa lường hết được sự cố trên sân và sau trận đấu.



Trọng tài bị phản ứng trên sân Cao Lãnh - Ảnh: Ngô Nguyễn

Một hành vi bạo lực khác dù diễn ra ngoài sân bóng nhưng cũng đáng báo động. Đó là việc cổ động viên tấn công cầu thủ mà trung vệ đội Thanh Hóa Mai Xuân Hợp đã bị đánh vào đầu phải khâu 4 mũi, còn 2 đồng đội Lê Văn Thắng, Lê Quốc Phương chạy trối chết để tránh nạn trước trận thua Hà Nội ACB ở vòng 15. Trước đây, ở ngoài sân Hàng Đẫy từng xảy ra vụ CĐV ném gạch đá tấn công BTC sân, nhưng do BTC xử lý không đến nơi đến chốn nên không ngăn chặn được. Do vậy BTC sân cần tăng cường an ninh vòng ngoài tốt hơn, đồng thời phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho cầu thủ cũng như các thành viên làm nhiệm vụ khác bất kể trong hay ngoài sân bằng việc vừa nhắc nhở các đội đảm bảo kỷ cương vừa siết chặt bằng các lực lượng cơ động. Có như thế bạo lực mới được ngăn ngừa một cách đúng mức.

Q.T