Đừng để pháo sáng trở thành quốc nạn của bóng đá Việt Nam

Mức phạt mà CLB Hà Nội đã nhận từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chế tài 85 triệu đồng không phải là vấn đề nhức nhối, nhưng đau cho đội bóng thủ đô là họ sẽ không được thi đấu dưới sự chứng kiền của người xem trong 2 trận sân nhà còn lại. Điều đó là vô cùng đáng tiếc vì nhiều khả năng Hà Nội sẽ vô địch sớm trước 1 hoặc 2 vòng đấu. Lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã tính toán nếu kết quả thi đấu thuận lợi rất có thể họ sẽ chọn vòng 25 đá với Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy để nâng cúp, nhưng giờ đây tất cả đã tan thành mây khói.

Đâu là cách VFF trừng phạt CLB Hà Nội vì để 'lọt' pháo sáng?

Tập thể đội Hà Nội đang rất đau, nhưng người đau nhất có lẽ là bầu Hiển. Bản thân ông cũng không ngờ những kẻ quá khích dùng pháo sáng để tấn công trận đá bù với Nam Định để đẩy CLB Hà Nội vào đoạn cuối kém vui. Những kẻ xem thường luật pháp này thừa biết biết sự lỏng lẻo của BTC sân Hàng Đẫy vì từ lâu những người có trách nhiệm ở sân này chưa thể hiện sự kiên quyết với pháo sáng, cung cách làm việc chưa chặt chẽ, nhiều lúc còn chủ quan và khinh suất, không bố trí dày lực lượng an ninh cũng như hệ thống soát vé, kiểm tra người vào sân còn khá hời hợt. Lẽ ra sau sự cố trận Hải Phòng từng bị pháo sáng, nếu BTC sân rút kinh nghiệm nghiêm túc, đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thì với cách “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đâu đến nỗi phải gánh chịu hậu quả mà dư âm sẽ còn kéo dài.

Kẻ quá khích trên khán đài trong màu áo CĐV Nam Định ảnh từ Clip

Cách những kẻ dùng pháo sáng một cách công khai trong sân bóng và làm loạn trên khán đài, rõ ràng là hành vi có tổ chức. Họ tạo ra sự cố pháo sáng là nhằm thỏa mãn những hành vi quá khích bất chấp có thể gặp phải sự can thiệp của an ninh. Họ tạo ra sự cố là để muốn gây chú ý như những hooligan ở nước ngoài. Cũng không loại trừ những kẻ côn đồ này biết điểm yếu của BTC sân và cố tình quậy phá nhằm làm giảm sút uy tín, hình ảnh CLB Hà Nội, đội đương kim vô địch quốc gia và đang thi đấu rất thành công ở AFC Cup.

CĐV Nam Định: 'Bắn pháo sáng là hành động giết người'

Nói cách khác đó không chỉ là kẻ phá hoại bóng đá mà còn mang hơi hướng thù địch với những cổ động viên chân chính, với những người đang góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, sẵn sàng thể hiện tính chất manh động còn hơn cả hooligan. Đã có giả thiết đặt ra nếu bọn quậy phá này đã gây náo loạn kinh hoàng được ở sân Hàng Đẫy mà các lực lượng có trách nhiệm không truy đến tận gốc thì biết đâu mọi chuyện xấu xa, tồi tệ khác có thể xảy đến ở sân Mỹ Đình thời gian tới khi đội tuyển quốc gia tranh tài.

Pháo sáng khiến gián đoạn trận đấu Vy Khánh

Có thể xem pháo sáng đang là nguy cơ hiện hữu với cả đội tuyển Việt Nam lẫn cả nền bóng đá. Chính vì vậy bên cạnh việc chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL là phải gắn camera an ninh trên khán đài, đã đến lúc VFF, VPF cần phải đứng ra tổ chức những đợt tập huấn an ninh, an toàn cho tất cả CLB cũng như hội CĐV cũng như các lực lượng có trách nhiệm bảo vệ an ninh ở từng sân.

Quan trọng là cơ quan chức năng cần khoanh vùng những phần tử cực đoan, có biểu hiện quá khích và phải xử thật nặng để làm gương Nói như bầu Hiển “ Khi ý thức của một số khán giả chưa tốt, thực trạng an ninh các sân bóng mỏng, giám sát việc người đưa pháo vào rất khó khăn, việc ngăn chặn và kiểm soát là không hề đơn giản nên cần sự chung tay của tất cả, đặc biệt là ý thức vì cái chung.

Bầu Hiển chỉ đạo kiên quyết từ nay phải chống pháo sáng và mong mọi người đồng lòng chống triệt để Vy Khánh

Pháp luật lâu nay xử lý người đưa pháo sáng, đốt pháo sáng trên sân với ý đồ không tốt còn rất nhẹ. Vì vậy cơ quan chức năng cần xử lý hình sự những kẻ đốt pháo, gây thương tích với cổ động viên để răn đe và thượng tôn pháp luật. Nếu không, pháo sáng và những hành vi vô ý thức có thể xuất hiện ở sân vận động Mỹ Đình trong những trận đấu của đội tuyển. Khi đó, nó trở thành “quốc nạn” cho bóng đá Việt Nam..".

Các cầu thủ Hà Nội như Quang Hải, Thành Lương đi thăm nạn nhân bị chấn thương do pháo sáng CTV