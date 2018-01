'Đừng lo U.23 Việt Nam giống Hy Lạp'

Trong bài viết tiêu đề Đừng để bóng đá VN trở thành Hy Lạp thứ hai, nhà báo McIntyre lập luận rằng U.23 VN vẫn đủ thực lực đánh bại U.23 Uzbekistan để lên ngôi nhưng đừng tiếp bước tuyển Hy Lạp, đội gây bất ngờ đăng quang EURO 2004 bằng lối đá thực dụng nhưng sau đó nhanh chóng “trở lại mặt đất” (bị loại khỏi World Cup 2006). McIntyre cho biết rất tôn trọng và ngưỡng mộ đối với công tác phát triển bóng đá đang diễn ra ở VN: tạo ra một thế hệ cầu thủ chất lượng và được cho là xuất sắc nhất từ trước đến nay. Nhưng liệu có thể phát triển lâu dài nếu chỉ biết chạy theo lối chơi thực dụng?



Để chứng minh, cây bút này dẫn chứng những thông số có sự tương đồng giữa lối chơi của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á 2018 và tuyển Hy Lạp ở Euro 2004 là kiểm soát bóng rất ít và chỉ biết chơi phòng ngự. Theo đó, sau 3 trận vòng bảng, tỷ lệ thời gian giữ bóng của U.23 VN thấp nhất trong số 16 đội góp mặt ở VCK (28% trận thua U.23 Hàn Quốc; 24% trận gặp U.23 Úc; 41% ở trận hòa U.23 Syria). Ở bán kết, U.23 VN lần lượt có tỷ lệ 46% và 36% trước U.23 Iraq và U.23 Qatar.

Theo McIntyre, các cầu thủ tuyển VN nếu được phép bộc lộ hết khả năng kỹ thuật và kiểm soát bóng, họ có thể trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Nhà báo này lấy màn trình diễn của U.20 VN tại VCK World Cup U.20 năm ngoái để lý giải rằng U.20 VN đã phát huy tốt yếu tố kỹ thuật, làm chủ trung tuyến, chơi tấn công nên chiếm ưu thế trước Honduras (tỷ lệ thời gian giữ bóng 52%) và New Zealand (54%) ở vòng bảng và kết luận: “Đó mới là phong cách bóng đá VN, còn với U.23 VN dù vẫn còn một trận chung kết để thể hiện nhưng rất khó tiếp cận một chiến thuật khác”.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển phát biểu: “Nói U.23 VN giống Hy Lạp năm 2004 là nhận xét có phần khập khiễng. Chúng ta không hề chủ trương đá phòng ngự co cụm như Hy Lạp và càng không phải nhất thời bộc phát rồi xẹp xuống. Hơn nữa chủ động giành quyền kiểm soát bóng còn tùy đối thủ mạnh hay yếu. Tôi cho rằng kỳ tích của U.23 VN hiện nay là sự kết tinh của hai lứa cầu thủ. Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn… được trui rèn từ nhiều giải đấu U.19 châu Á, U.19 Đông Nam Á cách đây vài năm. Lứa Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… trưởng thành từ U.19 VN năm 2016 rồi được cọ xát qua đấu trường lớn World Cup U.20. Nghĩa là bóng đá VN đang đi đúng lộ trình chứ không phải do ăn may.

Sản phẩm có chất lượng ngày hôm nay là kết quả của sự nhào nặn rồi có ý đồ, có kế hoạch, có sự tốn kém về tiền của. Và rõ ràng, kế hoạch đó chưa dừng lại ở đây. Nếu chúng ta tiếp tục có sự đầu tư bài bản, lại có những nhân vật nhiều chất xám như HLV Park Hang-seo, Giám đốc kỹ thuật Gede và sự chung sức chung lòng của các CLB thì chúng ta không chỉ có mỗi thành công của ngày hôm nay. Chắc chắn lứa U.23 này sẽ còn mang lại nhiều vinh quang cho bóng đá VN chứ không chỉ dừng lại ở đấu trường U.23 châu Á mà năm nay sẽ còn Asiad, AFF Cup để chứng minh”.

HLV Mai Đức Chung nói: “Bóng đá thế giới cũng đã xảy ra trường hợp một đội tuyển vốn không được đánh giá cao từ đầu nhưng càng vào giải càng gây sốc và thi đấu thăng hoa. Cũng phải thừa nhận, bóng đá VN thời gian qua cũng có những thất bại cay đắng cả cấp độ đội tuyển và U.23 ở nhiều giải quốc tế. Nhưng sau đó chúng ta biết đứng dậy và nỗ lực để gặt hái thành tích ở những giải đấu tầm lớn hơn khu vực. Kết quả diệu kỳ của đội U.23 VN tại giải U.23 châu Á năm nay là trái ngọt sau những tháng ngày được VFF, các CLB đồng lòng chăm bẵm.

Trong quá trình chuẩn bị dài hơi đó, chúng ta có vấp váp nhưng tất cả đều không buông xuôi. Các CLB vẫn đầu tư lớn cho đào tạo trẻ. VFF cũng nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho các đội trẻ đi tập huấn nước ngoài. Báo Thanh Niên đầy tâm huyết liên tục tổ chức không chỉ giải U.21 quốc tế mà cả U.19 quốc tế tạo bệ phóng cho cầu thủ. Đây là việc làm căn cơ, không mang tính thời vụ. Nó sẽ là hành trình dài để bóng đá VN không chỉ thành công ở giải U.23 châu Á lần này mà còn mở ra tương lai sáng sau này. Đừng lo chúng ta giống Hy Lạp”.

Cần thời gian để ổn định ở tầm châu lục HLV tuyển U.20 VN Hoàng Anh Tuấn: “Nếu chỉ chơi đôi công đơn thuần về kỹ thuật liệu chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không? Phải rõ ràng rằng VN không có chiều sâu đào tạo để tạo 2 - 3 đội tuyển như Nhật Bản nhằm thi đấu rất nhiều giải với mục tiêu World Cup, để biết mình ở đâu. Tôi cho rằng U.23 VN chỉ hơi thiên về phòng thủ chứ không phải như Hy Lạp vì có những trận rất nhiều bàn thắng. 2 lần bị dẫn, nếu không dồn ép Qatar phải lùi về nửa sân phòng ngự thì U.23 VN không thể có bàn gỡ. Điểm mạnh mẽ nhất của lứa cầu thủ hiện tại là kỷ luật bên cạnh kỹ thuật cơ bản tốt. HLV Park Hang-seo biết người biết ta và xây dựng đấu pháp từng trận rất tốt. Thực tế, U.23 VN vẫn cần thời gian ổn định từng bước để khẳng định vị thế của mình ở tầm châu lục”. Q.Việt

