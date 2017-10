Đương kim vô địch đại bại

Cầu thủ mới nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio tạo được ấn tượng ở vị trí trung vệ, tạo nên lá chắn vững chắc cho SLNA, nhất là vô hiệu hóa được những pha tấn công bóng bổng của đối phương. Trong khi đó, đương kim vô địch SHB.ĐN không thể hiện được mình và đặc biệt tỏ ra quá vụng về ở hiệp hai.

40 phút đầu của trận đấu, SLNA liên tục áp đảo đối thủ bằng lối chơi áp sát, va chạm. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm được bàn thắng trước lối chơi khá rắn của đội bóng sông Hàn. Phút 40, trong pha phản công nhanh, Trọng Hoàng thể hiện khả năng đột phá khi băng lên từ cánh phải tạt bóng vào cho Vidovic sút tung lưới của thủ môn Văn Hạnh, mở tỷ số cho SLNA.

Đến phút 50, trong một pha lộn xộn trước khung thành Văn Hạnh, Văn Bình ghi bàn thắng thứ hai cho chủ nhà. Trận đấu trở nên căng thẳng, khi hai bên liên tục va chạm với những lỗi ác ý, buộc trọng tài Võ Minh Trí phải nhiều lần rút thẻ. Bị dẫn bàn, SHB.ĐN tràn lên tấn công, nhưng không chọc thủng được hàng phòng thủ kiên cố của chủ nhà, trong khi đó, lại lộ ra nhiều lỗ hổng trước khung thành Văn Hạnh. Phút 79, Nguyễn Hoàng Helio băng lên tham gia tấn công và ghi bàn thắng bằng cú đánh đầu.

Sau bàn thua thứ ba, đội bóng sông Hàn trở nên mất phương hướng. Chưa đầy 2 phút sau, Mitrovic tiếp tục dội quả “bom” thứ tư bằng cú sút chìm trước sự ngơ ngác của hàng phòng thủ SHB.ĐN. Đội khách vỡ trận, đá trong tâm trạng chao đảo và phút 88, Trọng Hoàng dễ dàng ghi bàn thắng thứ năm cho SLNA.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức cho rằng SHB.ĐN chơi mất lửa là do bị hao tổn nhiều về lực lượng. “Trận này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trước một SLNA chơi rất quyết tâm, chúng tôi lại bị hao tổn về lực lượng và thể lực do chấn thương và lịch thi đấu quá dày. Đó là nguyên nhân chính của thất bại này”. Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng: “Tinh thần thi đấu, áp lực phải thắng đã tạo nên sự gắn kết và sức mạnh trong toàn đội. SHB.ĐN không bảo toàn được lực lượng mạnh nhất, do đó, chúng tôi có cơ hội để tìm được trận thắng quan trọng này”.

K.Hoan