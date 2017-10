Đương kim vô địch quá mạnh

Đồng Tâm Long An đã bất ngờ có trọn 3 điểm trên sân Gò Đậu, trong khi HLV Kiatisak không thể cứu HAGL khỏi thất bại nặng nề trước một Đà Nẵng đá quá hay trên sân nhà.

Bình Dương - ĐTLA 0-1: Danny David lập công

HLV Mai Đức Chung đã gây bất ngờ khi sắp đội hình thiên về tấn công với 4 cầu thủ Amaobi, Philani, Huỳnh Kesley và Elendino đá từ đầu nhưng lại không có tuyến giữa chắc chắn. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến quyền kiểm soát bóng của Bình Dương thì nhiều nhưng các mũi nhọn này không có sự ăn ý trong phối hợp. Riêng Amaobi lâu không đá nên rất vụng về trong nhiều tình huống trước cầu môn. Trong khi đó, HLV Trần Công Minh sử dụng đội hình thấp với hàng thủ được tổ chức 2 tầng nên dù bị ép, nhất là trong hiệp 2, nhưng không rối. Nhờ vậy đến phút 86, từ pha đá phạt của Minh Phương, cả hàng thủ Bình Dương đều đứng chôn chân để tiền vệ Danny David (33) ập vào ghi bàn đem 3 điểm về cho đội của bầu Thắng.

SHB Đà Nẵng - HAGL 3-0: Kiatisak đại bại

Không có mũi nhọn ngoại nên dù Kiatisak có nỗ lực cách mấy cũng không cứu được sự rệu rã của đội bóng phố núi trên sân Chi Lăng. Sau khi Đoàn Việt Cường bị chấn thương rời sân trong hiệp 1, tuyến giữa HAGL càng yếu hơn. Thế nên khi hiệp 2 bắt đầu trước sự cổ vũ của hơn 2,5 vạn khán giả, chủ nhà đẩy cao tốc độ và đã có 3 bàn thắng. Gaston Merlo đã mở tỷ số phút 48. Chính anh nâng lên 2-0 từ chấm 11m sau khi bị Nirut kéo ngã ở phút 67. Tỷ số được ấn định 3-0 chỉ 2 phút sau với pha lập công của Mendez.

Vissai Ninh Bình - XM Hải Phòng 2-2: Gustavo cứu chủ nhà



Pha ghi bàn của Danny David vào lưới Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương

Dù vượt lên trước với bàn thắng của Ngũ Chí Thắng ở phút thứ 6, nhưng chủ nhà Vissai Ninh Bình (NB) lại chơi dưới sức trong phần lớn thời gian sau đó. Còn XM Hải Phòng sau khi tung Ngọc Thanh vào đá tiền vệ trái từ giữa hiệp 1 đã có nhiều tình huống gây nguy hiểm và lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1 do Leandro (phút 54) và cựu cầu thủ NB Đinh Hoàng Max ghi chỉ 4 phút sau. Phải đến khi tung tiền đạo Gustavo vào sân, NB mới có bàn gỡ hòa 2-2 đầy may mắn ở phút 90+5 do công của chân sút này.

Khatoco Khánh Hòa - Cao su Đồng Tháp 2-1: Cú đúp của Jonathan

Lẽ ra đội chủ sân Nha Trang không vất vả nếu hàng loạt cơ hội mà Tấn Tài, Quang Hải, Agostinho không bị cột dọc và thủ môn Tấn Trường từ chối. Trong khi đó Đồng Tháp (ĐT) chỉ tạo 2 tình huống nguy hiểm, nhưng tiền đạo Samson đã tận dụng ở phút 53 sau pha phá bẫy việt vị thành công. Phải đến khi trận đấu còn 10 phút, KH mới thắng lại nhờ 2 bàn thắng của Jonathan.

Hà Nội T&T - Nam Định 2-0: Công Vinh khai hỏa

Sau 3 vòng đấu tịt ngòi, Công Vinh đã chính thức khai hỏa bằng pha phá bẫy việt vị thành công, lừa qua thủ môn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51. Trước đó phút 18, từ pha tạt của Văn Quân, tiền vệ Cao Sỹ Cường ghi bàn mở tỷ số.

Lam Sơn Thanh Hóa - SLNA 1-2: Thua phút cuối

Dù sắp xếp lại hàng thủ với cặp Anh Tuấn - Kan Kam, nhưng chủ nhà Thanh Hóa vẫn chơi rất sơ hở. Phút 39, pha phạm lỗi của Anh Tuấn trong vòng cấm giúp SLNA được phạt đền và chính Vidovic đã sút mở tỷ số. Hiệp 2, Hoàng Đình Tùng gỡ hòa ở phút 69. Tuy nhiên đến phút 89, Daribor đã ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

Navibank Sài Gòn - Hòa Phát Hà Nội 1-1: Tẻ nhạt

Đội khách chơi lấn lướt hơn với nhiều pha dàn xếp có tổ chức và ghi bàn trước ở phút 18 do công của Văn Vinh. Đến phút 75, từ pha chuyền sâu của tiền vệ chủ nhà vào vòng cấm, thủ môn Maier của Hòa Phát “xuất tướng” không hợp lý để tiền đạo Anh Thắng gạt bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1 cho Navibank Sài Gòn.

Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ SHB Đà Nẵng: 9 điểm (hiệu số 8/2), 2/ Hà Nội T&T: 9 điểm (9/4), 3/ Đồng Tâm Long An: 8 điểm (4/1), 4/ Hòa Phát: 7 điểm (7/6), 5/ Bình Dương: 6 điểm (8/6), 6/ Khatoco Khánh Hòa: 6 điểm (7/10), 7/ Xi măng Hải Phòng: 5 điểm (8/7), 8/ Navibank Sài Gòn: 5 điểm (5/5), 9/ SLNA: 5 điểm (6/7), 10/ Vissai Ninh Bình: 5 điểm (6/7), 11/ Đồng Tháp: 4 điểm (8/6), 12/ HAGL: 3 điểm (5/9), 13/ Nam Định: 1 điểm (4/8), 14/ Thanh Hóa: 1 điểm (5/11).

M.Ngọc - V.M - N.Quang - H.A - T.Nguyên - N.Minh - Q.Huy