Đương kim vô địch thể hiện sức mạnh

* Bạo lực vẫn tiếp diễn

(TNO) SHB.Đà Nẵng (ĐN) bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình với chiến thắng 2-0 trước Kienlongbank Kiên Giang (KG). Trong khi đó tân binh Đồng Nai và cựu vô địch SLNA cũng đã lần lượt vượt qua V.Ninh Bình và Hải Phòng.

>> SHB Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi ở AFC Cup

>> Merlo trở lại SHB.Đà Nẵng, Leandro chia tay Hải Phòng

>> SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012



Quốc Anh đã phá vỡ thế bế tắc cho SHB.Đà Nẵng bằng bàn mở tỷ số - Ảnh: Đông Nghi

Sau niềm vui đoạt Siêu Cúp quốc gia 2013, người hâm mộ Đà Nẵng có thêm niềm vui mới khi chứng kiến đội nhà khởi đầu V-League 2013 với chiến thắng 2-0 trước KG.

Kết quả SHB.Đà Nẵng - K.Kiên Giang: 2-0

SLNA - V.Hải Phòng: 2-1

Đồng Nai - V.Ninh Bình: 1-0

Đến làm khách Chi Lăng, HLV Lại Hồng Vân tiếp tục cho cầu thủ của mình chơi phong ngự tập trung với hy vọng có một điểm như mùa bóng trước. KG chủ động đá rát và bắt người trên khắp mặt sân đã gây khó khăn cho chủ nhà ĐN. Dù vẫn tạo được một vài cơ hội ăn bàn trong hiệp 1, nhưng chân sút chủ lực của ĐN là Gaston Merlo trong một chiều kém duyên đã không dứt điểm thành công.

Bước sang hiệp 2, ĐN tấn công trên khắp mặt sân để kéo giãn hàng thủ đội khách. Trong tình thế bế tắc, tiền vệ Quốc Anh đã tỏa sáng bằng pha xử lý bóng khéo léo mở tỷ số trận đấu ở phút 54. Chưa đầy 2 phút sau, Sabin Comin dập tắt hy vọng của KG bằng pha dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 2-0.

Do ức chế nên các cầu thủ KG tiếp tục đá rát ở cuối trận, hậu quả là cầu thủ Hammad phải lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 89.

Nếu ĐN là "ông kẹ" ở V-League thì Đồng Nai chỉ là tân binh được đặc cách chơi ở V-League. Nhưng người hâm mộ đội bóng miền Đông Nam bộ này cũng đã có một ngày không thể nào quên với niềm vui ngất ngây khi chứng kiến đội nhà đánh bại đối thủ NB.



Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ Đồng Nai mới có dịp được hòa mình cùng không khí bóng đá để tận hưởng niềm vui cuối tuần. Gần 10.000 khán giả kéo đến sân bóng để cổ vũ cho đội nhà trong lần đầu góp mặt ở sân chơi ở V-League.

Các cầu thủ Đồng Nai đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ bởi đã chơi một trận rất hay. Ngay phút thứ 4, chủ nhà bất ngờ mở tỷ số do công của Lê Hoàng Phát Thierry với pha dứt điểm đẹp mắt sau đường chuyền của trung vệ Van Bankel.

Bàn thắng sớm càng giúp các cầu thủ ĐN lên tinh thần và chơi tốt hơn. Dù NB rất nỗ lực nhưng họ vẫn bị chủ nhà khống chế thế trận nên đội khách hiếm có cơ hội dứt điểm.

Bước sang hiệp 2, HLV Văn Sỹ tung Văn Quyến vào sân để cũng cố tuyến giữa. Văn Quyến đá như tiền vệ tổ chức giúp NB có tạo nên một vài pha sóng gió trước khung thành ĐN. Thế nhưng thủ môn Thanh Diệp cùng các cầu thủ ĐN đã chơi rất chắc chắn để bảo toàn thắng lợi giúp ĐN có 3 điểm đầu tiên.

Một đội chủ nhà khác cũng được hưởng trọn niềm vui là SLNA, khi đánh bại Vicem Hải Phòng (HP) với tỷ số 2-1.



Công Vinh (áo vàng) đã có trận ra mắt rất tốt trong lần trở lại SLNA - Ảnh: Minh Tú

Gần 20.000 người hâm mộ xứ Nghệ đã đến sân Vinh để cổ vũ cho SLNA giành chiến thắng. Trong lần đầu trở về, Lê Công Vinh đã có màn ra mắt không thể tốt hơn khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 24. Trong tình huống này Công Vinh cho thấy anh vẫn là một tay săn bàn đáng gờm khi chọn điểm rơi chính xác để lao vào dứt điểm cận thành.

Ngoài bàn thắng ghi được Công Vinh cũng thi đấu tích cực với những pha di chuyển thông minh và những đường chuyền rất sáng giúp đội bóng xứ Nghệ tạo nên thế áp đảo trước HP.

Bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của SLNA do Plaza đánh đầu ở phút 53. Sau khi SLNA mất người do Trọng Hoàng lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 65, HP đã vùng lên mạnh mẽ để có bàn danh dự ở phút 71 do Antonio Carlos ghi.

Bạo lực vẫn tiếp diễn V-League vừa diễn ra vòng đầu tiên với 6 trận đấu nhưng đã có 4 trận có thẻ đỏ, chứng tỏ bạo lực vẫn là vấn nạn của Bóng đá Việt Nam. Sau 2 thẻ đỏ của Ngọc An (XMXT.Sài Gòn) và Cao Sỹ Cường (Hà Nội T&T), thì vào chiều nay Trọng Hoàng (SLNA) và Hammad (KG) lại tiếp tục lãnh thẻ đỏ. Ngoài 4 thẻ đỏ này trọng tài cũng rút ra rất nhiều thẻ vàng để phạt các cầu thủ vì hành vi thô báo. Thiết nghĩ, VFF và VPF nên có thông báo nhắc nhở với các CLB và cầu thủ đang tham gia V-Legaue để người xem Bóng đá Việt Nam không còn than phiền vì nạn bạo lực.

Quang Huy