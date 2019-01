Đường nào để tuyển Việt Nam trụ lại Asian Cup 2019?

Bởi với tình hình các bảng sau 2 lượt trận hiện nay, sẽ có ít nhất 3 - 4 bảng đội xếp thứ ba trong bảng chỉ có 3 điểm và hiệu số sẽ giữ vai trò quan trọng để xác định việc có lọt vào vòng knock out hay không. Với hiệu số đang -3 hiện nay, nếu tuyển VN thắng được từ 3 bàn trở lên thì cơ hội đi tiếp gần như chắc chắn, nếu thắng 2 bàn thì phải chờ đợi, còn chỉ thắng cách biệt 1 bàn thì cửa gia nhập vòng 16 đội sẽ hẹp hơn rất nhiều. Khi đó, chỉ có các đội đang 0 điểm tranh chấp vị trí thứ 3 (như ở bảng C hay E) với VN cầm chân nhau thì may mắn sẽ đến với Quang Hải và đồng đội.

Nhưng dù với tỷ số nào thì điều quan trọng là phải thắng để đảm bảo trước hết có 3 điểm. Xem những gì Yemen đã thể hiện, người hâm mộ VN hoàn toàn có niềm tin chỉ cần chơi đúng sức thì cơ hội quật ngã đối thủ này không phải không thể.

Yemen có hàng công không tốt, không chỉ 2 trận thua Iran, Iraq không ghi bàn mà cả 3 trận giao hữu trước đó với Ả Rập Xê Út, UAE và Syria họ cũng không thể phá được lưới đối phương. Bàn thắng cuối cùng mà Yemen ghi được trước trận gặp VN chính là trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 thắng Nepal 2-1 cách đây đã 8 tháng. Chưa hết, họ cũng là đội vượt qua vòng đấu thứ 3 Asian Cup chỉ với 7 bàn thắng, ít nhất trong tất cả các đội dự VCK lần này.

Còn hàng thủ Yemen qua 2 trận đấu đã cho thấy bọc lót không tốt, chơi không kín kẽ, trung vệ xoay trở không nhanh. Vì thế, nếu Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức phát huy được sự nhanh nhẹn và linh hoạt thì hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội ghi bàn.

Còn hàng thủ Yemen qua 2 trận đấu đã cho thấy bọc lót không tốt, chơi không kín kẽ, trung vệ xoay trở không nhanh. Vì thế, nếu Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức phát huy được sự nhanh nhẹn và linh hoạt thì hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội ghi bàn.

Một lợi thế cho chúng ta là dù Yemen nói cứng sẽ “tử chiến” để tìm danh dự, nhưng với điều kiện phải thắng 7 - 8 bàn mới sống lại cơ hội đi tiếp sẽ khiến tâm lý và áp lực đè nặng đôi chân đối thủ này. Thế nên việc triển khai chiến thuật và tìm sự hưng phấn để giải quyết trận đấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cách chơi nhạy bén, tưng bừng của tuyển VN. Hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mang về niềm vui cho đất nước.

Nhiều động viên thiết thực cho tuyển VN Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, bày tỏ: "VFF không tạo áp lực nặng nề cho đội tuyển trước khi bước vào trận đấu gặp Yemen. Hãy bình tĩnh, tự tin, chiến đấu can trường như những gì đã thể hiện tại U.23 châu Á và AFF Cup. VFF hy vọng, VN sẽ chơi thật tốt ở trận đấu này và sẽ mang lại niềm vui lớn cho khán giả". HLV Lưu Ngọc Hùng nhận xét: "Dĩ nhiên chúng ta không thể xem thường Yemen, nhưng cũng không nên quá lo lắng đến mức ngại họ sẽ đá rát để làm chùn chân không cho chúng ta tìm trận thắng. Tôi nhìn cách chơi của Yemen cũng giống vài đội châu Phi là hơi ngẫu hứng và cũng không chặt chẽ. Nếu toàn đội tập trung tốt chắc chắn sẽ có 3 điểm". Nhà báo Huỳnh Sang đánh giá Yemen không phải là nền bóng đá mạnh vì cách chơi của họ thua xa các đội Tây Á khác. Họ thường mất tập trung và chệch choạc trong nửa hiệp đầu, như 5 trong 8 bàn thua vừa qua trước Iraq và Iran. Vì thế tuyển VN cần tiếp cận trận đấu tốt, chơi mạnh mẽ và tập trung thì đủ sức để hóa giải đối thủ này. Chị Vũ Thanh Thúy, Phó chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh, cùng hàng trăm CĐV khác đã sang tận UAE cổ vũ đội tuyển VN nhắn nhủ: "Chúng tôi rất khâm phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ VN. Cứ mỗi pha bóng tranh chấp mà cầu thủ ta bị đau, tim chúng tôi như bị bóp nghẹn lại. Rất thương, rất tự hào. Sau trận, tôi hô hào khán giả VN nán lại trên sân động viên cầu thủ. Trận tới gặp Yemen, cả đội cứ chiến đấu hết mình, người hâm mộ sẽ luôn sát cánh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cánh cửa đi tiếp chắc chắn vẫn mở ra". N.D - T.K

