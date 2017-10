Dương Văn Khoa bật khóc nức nở vì bị loại khỏi đội U.23 Việt Nam

Hậu vệ Dương Văn Khoa của CLB Than Quảng Ninh đã bật khóc ngay tại sân Hàng Đẫy khi nhận được thông báo mình bị loại khỏi đội tuyển U.23 Việt Nam vì tổn thương dây chằng cổ chân.

Dương Văn Khoa bị chấn thương dây chằng mắt cá và sẽ cần tới 3 tuần để bình phục hoàn toàn - Ảnh: Đỗ Hải Dương Văn Khoa bị chấn thương dây chằng mắt cá và sẽ cần tới 3 tuần để bình phục hoàn toàn - Ảnh: Đỗ Hải

Ngay khi trận đấu tập với JFL Selection (Nhật Bản) kết thúc, HLV Miura đã được các bác sĩ thông báo chi tiết về tình trạng chấn thương của hậu vệ đang khoác áo CLB Than Quảng Ninh Dương Văn Khoa. Sau đó, HLV trưởng của U.23 Việt Nam đã đưa ra quyết định loại hậu vệ này khỏi kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, đồng thời tạo điều kiện cho Văn Khoa điều trị chấn thương.



Trước đó, trong buổi tập sáng ngày 10.12 Văn Khoa bị chấn thương cổ chân khi nỗ lực cản phá cú dứt điểm của đối phương ở bài tập đối kháng. Sau đó, HLV Miura đã phải điều động xe riêng của mình chở cầu thủ sinh năm 1994 này tới bệnh viện để khám lại. Tại đây, các bác sĩ được chẩn đoán tân binh của đội tuyển U.23 Việt Nam bị chấn thương dây chằng mắt cá và sẽ cần tới 3 tuần để bình phục hoàn toàn.



Dương Văn Khoa là trường hợp thứ 3 phải nói lời chia tay sớm với U.23 Việt Nam trong đợt tập trung này. Trước cầu thủ của Than Quảng Ninh, lần lượt Huy Toàn và Ngọc Thắng đều sớm tạm biệt các đồng đội với những chấn thương từ trước đó.



Tối 12.12, Dương Văn Khoa chia sẻ với Thanh Niên: “Tôi rất tiếc vì lần đầu tiên lên tuyển U.23 Việt Nam, chưa kịp cống hiến lại bị dính chấn thương. Vì đỡ cú sút mạnh của đồng đội, cổ chân của tôi đã bị tổn thương dây chằng. Bác sĩ nói tôi phải mất khoảng 3 tuần mới hồi phục.



Tôi cũng đã báo với HLV của tôi ở CLB Than Quảng Ninh và HLV Phạm Như Thuần đã đồng ý cho tôi ở lại Hà Nội điều trị. Tôi cũng đang suy nghĩ và có thể tôi sẽ điều trị tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Cũng còn may cho tôi là từ đây đến V-League 2016 còn khá xa nên tôi vẫn còn kịp. Nhưng rất buồn vì tôi đã lỡ cơ hội tại vòng chung kết U.23 châu Á”.



Dương Văn Khoa là trường hợp đặc biệt nhất trong số các tuyển thủ U.23 được triệu tập lần này. Anh ngồi trên ghế dự bị suốt 19 vòng V-League 2015 và chỉ đến khi HLV Phạm Như Thuần được mời về dẫn dắt Than Quảng Ninh, Khoa mới được vào sân và thể hiện một phong độ xuất sắc ở 7 vòng còn lại. HLV Miura đã đồng ý gọi Khoa ngay sau khi được HLV Phạm Như Thuần giới thiệu.



Sau khi Khoa bị chấn thương, ông Miura sẽ không tìm cầu thủ khác thay thế anh.

Đỗ Hải - Lan Phương