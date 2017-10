Duy Long: ‘Thật tâm tôi không muốn Bửu Ngọc bị phạt’

“Tôi và Ngọc là bạn”



Gặp Duy Long vào một buổi chiều mưa, cầu thủ mang áo số 9 của Sài Gòn FC đã có thể trở lại sân và tập luyện nhẹ. Chấn thương bên gối phải không để lại vết bầm, chỉ sưng và còn hơi đau.

Khi được hỏi về tình huống diễn ra vào chiều 24.7, cầu thủ sinh năm 1992 bày tỏ việc không muốn nhắc lại. Bởi, “chuyện đó qua rồi, dù sao, tôi cũng không bị gì. Tôi cũng không muốn làm to chuyện để Bửu Ngọc bị phạt hay gì cả. Tôi và Ngọc từng biết nhau từ hồi tham gia U.19. Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với Ngọc”, Duy Long cho hay.

[VIDEO]: PHA VÀO BÓNG CỦA THỦ MÔN BỬU NGỌC VỚI DUY LONG

Tiền đạo đang khoác áo Sài Gòn FC cũng theo dõi thông tin trong những ngày qua. Nhiều người cho rằng, tình huống Bửu Ngọc gây ra cho anh là rất ác ý. Tuy nhiên, là một người trong cuộc, Duy Long là người hiểu rõ câu chuyện hơn ai hết, anh phủ nhận thông tin này. “Ngọc không ác ý đâu. Chỉ là tình huống ấy quá nhanh. Cần Thơ lại đang bị dẫn trước. Nếu tình thế ngược lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Rất may là tôi không sao nên cũng không có gì quan trọng. Việc Ngọc có thể bị phạt, đó là điều tất nhiên nhưng tôi không mong chuyện đó. Chúng tôi là bạn mà. Nhưng án phạt là khó tránh khỏi vì cần phải có hình thức răn đe”. tin liên quan Thủ môn Trần Bửu Ngọc, trợ lý Đức Thịnh bị đình chỉ 4 trận Do có hành vi phạm lỗi khá nghiêm trọng trong trận đấu với CLB Sài Gòn ở lượt đấu 17 V-League, thủ môn Trần Bửu Ngọc của XSKT Cần Thơ bị treo giò 4 trận và phạt tiền 15 triệu đồng. Duy Long cho biết, sau tình huống trên, thủ môn của XSKT Cần Thơ có hỏi anh “Bị sao không?” và xin lỗi. Tiền đạo của Sài Gòn FC bày tỏ, Bửu Ngọc có thái độ không mấy thiện chí trên sân là do anh không rõ về mức độ nguy hiểm của tình huống vừa diễn ra.



Tuy nhiên, khi xem lại, Bửu Ngọc đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi Duy Long. Duy Long cũng đã đoán trước việc Bửu Ngọc có thể bị treo giò 4 trận sau pha va chạm này.

"Không ai tin chân tôi không bị gì"

Chia sẻ về tình huống diễn ra tại sân Cần Thơ, Duy Long cứ liên tục cười. Bởi anh cho rằng, mình đã rất may. “Nếu không may, chắc chân tôi đã gãy. Không ai tin chân tôi không bị gì. Nhiều người đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Cả bố mẹ ngoài quê cũng rất lo nhưng tôi đã nói là không sao cả”.

Theo chia sẻ của cầu thủ 24 tuổi đến từ Hà Nội, bóng đá có luật nhân quả. Việc anh gặp may là do anh không làm điều xấu. Duy Long cho hay, 10 năm trên sân cỏ, anh chưa chơi xấu ai và chỉ dính duy nhất 1 thẻ vàng. Do vậy, trước tình huống nguy hiểm, số 9 của Sài Gòn FC đã “thoát đại nạn” một cách đầy ngoạn mục.

Nhưng chấn thương lần này ít nhiều khiến Duy Long cảm thấy sợ. Dù là một người nổi tiếng gan lì, chưa từng biết sợ điều gì khi bước vào sân bóng, nhưng Duy Long anh vẫn nom nớp lo sợ sẽ không thể được tiếp tục thi đấu cho Sài Gòn FC nếu gặp chấn thương nặng.

Nỗi sợ đến một lần nữa khi Duy Long cùng bác sĩ đi chụp phim kiểm tra chân. Cầu thủ sinh năm 1992 chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận anh bị chấn thương phần mềm.

Khi được hỏi có sợ khi ra sân rồi chấn thương nữa không, tiền đạo mang áo số 9 nói: “Bóng đá là môn 5 ăn 5 thua, nếu sợ hãi sẽ không đá được. Đá bóng thì không chết được, chỉ có bị đau hoặc chấn thương què chân. Vậy nên, tôi chẳng sợ gì cả”. Duy Long cũng cho biết, anh sẽ trở lại tập luyện trong hôm nay.

Phương Nguyên