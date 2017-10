Duy Mạnh lọt vào top 5 cầu thủ đáng xem nhất Đông Nam Á

Tờ Footballchannel mới đây đã lựa chọn ra 5 cái tên thuộc khu vực Đông Nam Á đáng xem nhất ở giải AFC Champions League và trong đó có tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T.

“Ở tuổi 19, Duy Mạnh đã là trụ cột của CLB đang thi đấu tại V-League, Hà Nội T&T cũng như đội tuyển Việt Nam. Anh có tên trong top 10 tiền vệ Đông Nam Á xuất sắc nhất năm do tạp chí Four Four Two bầu chọn và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu gặp Pohang Steelers, khi mà đại diện Việt Nam đang thiếu vắng hai gương mặt rất quan trọng là Văn Quyết, Thành Lương”, bình luận của Footballchannel.

Bên cạnh đó, tờ Footballchannel còn xếp Duy Mạnh ở vị trí thứ 2 trong 5 cầu thủ Đông Nam Á đáng xem nhất AFC Champions League năm nay.



Xem cầu thủ 19 tuổi này cầm trịch tuyến giữa ở các trận đấu quan trọng của Hà Nội T&T mùa giải vừa qua mới thấy được sự lăn xả, quyết liệt và cũng rất khôn ngoan của anh.



Duy Mạnh đã xuất hiện ở mọi điểm nóng, càn lướt, áp sát để hạn chế đối thủ và luôn tỉnh táo kiểm soát thế trận.

Chưa hết, Duy Mạnh còn là "con cưng" của HLV Toshiya Miura ở cấp độ đội tuyển lẫn U.23 Việt Nam. Dưới thời nhà cầm quân người Nhật, Duy Mạnh luôn là lựa chọn số 1 cho tuyến giữa và anh luôn thi đấu rất chững chạc bên cạnh các đàn anh khác ở tuyển quốc gia, U.23.

Có một chút đáng tiếc là ở trận đấu tại Hàn Quốc ngày 9.2 vừa qua, Hà Nội T&T đã thua toàn diện trên sân CLB Hàn Quốc với tỷ số 0-3. Điều đó đồng nghĩa Duy Mạnh và các đồng đội đã bị loại khỏi AFC Champions League. Nhưng dù sao, việc được vinh danh vẫn là động lực cho cậu học trò cưng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân.

Danh sách 5 cầu thủ Đông Nam Á đáng xem nhất AFC Champions League 2016 Kroekrit Thaweekarn (Thái Lan, Chonburi), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Sarach Yooyen (Thái Lan, Muangthong United), Sergio Van Dijk (Indonesia , Adelaide United), Chanathip Songkrasin (Thái Lan, Muangthong United).

Lĩnh Nam