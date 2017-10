Em trai tuyển thủ U.22 Việt Nam vào chung kết tuyển sinh NutiFood

Sau 2 ngày tích cực sàng lọc từ hơn hàng ngàn ứng viên, ban tuyển trạch học viện NutiFood đã chọn ra được 11 thí sinh đủ tiêu chuẩn vượt qua vòng loại, đến từ Thah Hóa (3 em), Hải Dương (2), Nghệ An (1), Hà Tĩnh (1), Phú Thọ (1), Đắk Lắk (1), Bình Thuận (1) và Bình Dương (1). Các em sẽ cùng với 18 cái tên khác đã vượt qua các vòng loại trước đó tham gia vòng chung kết sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 25-29.6, do đích thân Tổng giám đốc học viện JMG toàn cầu là Vincetn Dufour đứng ra đánh giá. Mọi chi phí đi lại, ăn ở của các thí sinh và 1 phụ huynh sẽ do NutiFood đài thọ.