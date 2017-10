Fan Đồng Nai 'phát sốt' vì HAGL

Lực lượng an ninh đang hộ tống các cầu thủ HAGL ra khỏi sân sau buổi tập. Những hàng rao đã được chuẩn bị sẵn để dựng lên nhằm bảo đảm an toàn cho đám nhỏ của bầu Đức. Sự phòng hờ không thừa khi từ vài chục người lúc Đồng Nai tập, lượng CĐV đông dần, lên đến hàng ngàn sau khi HAGL tập xong Lực lượng an ninh đang hộ tống các cầu thủ HAGL ra khỏi sân sau buổi tập. Những hàng rao đã được chuẩn bị sẵn để dựng lên nhằm bảo đảm an toàn cho đám nhỏ của bầu Đức. Sự phòng hờ không thừa khi từ vài chục người lúc Đồng Nai tập, lượng CĐV đông dần, lên đến hàng ngàn sau khi HAGL tập xong