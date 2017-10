Fan Việt Nam háo hức đón Nistelrooy

(TNO) Khi hay tin tiền đạo Ruud Van Nistelrooy, một trong những huyền thoại của sân Old Trafford một thời, sẽ sang Việt Nam, cộng đồng CĐV Manchester United (M.U) tại TP.HCM lập tức dậy sóng.

Các CĐV Việt Nam đang chuẩn bị đón Nistelrooy - Ảnh: MUSVN

Cựu tiền đạo người Hà Lan sẽ sang Việt Nam ngày 3.4 cùng với chiếc cúp vô địch Champions League danh giá và sẽ giao lưu với người hâm mộ 1 ngày sau đấy, trong chương trình “Đường đến chung kết” (Road to the Final) do Heineken tổ chức.

Ngay lập tức, thông tin này được các CĐV M.U tại Việt Nam hồ hởi đón chào. Dễ hiểu vì từ lâu, “anh Ruud”, như cách gọi trìu mến, luôn là một trong những thần tượng lớn nhất của các Mancunian (tên thân mật của fan M.U).

Dẫu vậy, để thực hiện được giấc mơ tiếp cận huyền thoại trong lòng mình, các Manucian cũng phải chịu không ít “trầy da tróc vảy”.

Anh Lê Bá Hưng, chủ tịch chi hội TP.HCM của MUSVN, diễn đàn fan M.U lớn nhất Việt Nam cho biết do ban tổ chức không phân phối vé như các đợt trước nên các fan phải tự thân vận động.



Cộng đồng mạng cũng "sôi sục" với sự kiện Nistelrooy đến Việt Nam -

Ảnh chụp màn hình

Anh Hưng chia sẻ: “Đã là fan M.U dĩ nhiên ai cũng rất muốn được chiêm ngưỡng chiếc cúp vô địch Champions League và nhất là được bắt tay, giao lưu chụp ảnh và nhận được chữ ký từ anh “Ruud”.

Chuyện vé lần này khá khó khăn, các thành viên phải tự đăng ký theo hình thức cá nhân. Tính ra đến lúc này chúng tôi có khoảng 20 người có mã tham gia. Nhưng khó khăn chưa phải đã hết. Do đăng ký riêng, nên giờ tham gia của các thành viên MUSVN bị xé lẻ. Có người nhận vé lúc 9 giờ, người tận lúc 19 giờ.

Chúng tôi vẫn đang liên hệ với phía ban tổ chức để sắp xếp sao cho các hội viên có vé được gom lại cùng một thời điểm, để MUSVN có thể cổ động và tạo không khí tốt nhất cho ngày giao lưu. Kể cả trường hợp không thương thảo được, chúng tôi sẽ vẫn có phương án dự phòng, để anh “Ruud” có một kỷ niệm đẹp về tình yêu nhiệt thành của CĐV Việt Nam”.

Gặp nhiều khó khăn, nhưng hội MUSVN cho biết đã lên kế hoạch ủng hộ khá kỹ với băng rôn, cờ phướn và cả các tấm hình khổ lớn chuẩn bị cho ngày giao lưu.

Theo tìm hiểu, không chỉ các Mancunian tại TP. Hồ Chí Minh, anh Hưng còn tiết lộ sẽ có những CĐV đặc biệt lặn lội từ Cần Thơ lên, quyết không bỏ cơ hội lịch sử được gặp mặt “anh Ruud” và chiếc cúp Champions League.

Tiểu Bảo

