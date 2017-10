FIFA làm việc với VFF về vụ tiêu cực ở Ninh Bình

Ninh Bình than thiếu tiền với AFC Cách đây ít ngày, AFC có văn bản yêu cầu CLB Ninh Bình phải tìm một sân khác thích hợp để tổ chức vòng knock -out thuộc khuôn khổ AFC Cup. Ninh Bình là đội đã sớm vượt qua vòng loại với tư cách đội đứng đầu bảng G. Và trận đấu sắp tới, Ninh Bình được đá trên sân nhà, ngày 15.5 Tuy nhiên AFC lại chê sân Ninh Bình có chất lượng không tốt. Ninh Bình đã có công văn "nhờ cậy" VFF nói giúp AFC một số việc như sau: Ninh Bình cam kết từ nay đến vòng đấu loại trực tiếp sẽ có đủ thời gian để cản thiện các vấn đề về sân bãi. Triển khai thêm nhiều lực lượng an ninh để thắt chặt kiểm soát. Ninh Bình cũng than rằng, nếu phải thi đấu sân khác thì Ninh Bình không thể đáp ứng được kinh phí cho di chuyển, ăn uống cũng như thuê sân cho đội khách và đội nhà. Hơn nữa, nếu không đá sân nhà thì sẽ là một thiệt thòi lớn vì số lượng khán giả sẽ giảm đánh kể và cũng góp phần ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. AFC chưa có ý kiến về việc đồng ý hay không với đề nghị của Ninh Bình.